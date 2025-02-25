ORIENTE MEDIO
1 min de lectura
Petro reacciona a imagen de rehén israelí besando la frente de miembro de Hamás
ESP_IMAGE_PETROHAMAS / TRT Español
25 de febrero de 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó en X tras el emotivo gesto de Omer Shem Tov, calificándolo como una expresión “de paz”.

Shem Tov, quien fue liberado en el séptimo intercambio de rehenes como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, besó las cabezas de miembros de Hamás antes de ser entregado a la Cruz Roja.

La imagen se viralizó en redes sociales como una muestra del trato humanitario de Hamás hacia los rehenes, en contraste con el maltrato que Israel inflige a los prisioneros palestinos.

FUENTE:TRT Español
