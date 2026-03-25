El “modelo militar” de Israel de atacar infraestructuras de agua, utilizado durante toda su ofensiva en Gaza, ahora se está aplicando en partes de Líbano, afirmó Oxfam el martes.

La organización señaló en su análisis que las fuerzas israelíes están destruyendo infraestructuras de agua y saneamiento, incluidos ataques cerca de instalaciones que estaban siendo rehabilitadas tras haber sido destruidas o dañadas en la última ofensiva.

Recordando que los Convenios de Ginebra prohíben los ataques contra instalaciones de agua y otros bienes esenciales para la supervivencia de la población, subrayó que el uso de la privación de agua como método de guerra está prohibido: “Cualquier privación intencionada de agua u obstrucción de la ayuda puede constituir un crimen de guerra”, indicó la organización.

También destacó que, en un periodo de cuatro días durante las primeras semanas de la escalada, Israel dañó al menos siete fuentes críticas de agua, incluidos embalses, redes de tuberías y estaciones de bombeo que abastecían a cerca de 7.000 personas en la región libanesa de Bekaa.

“Los impactos a largo plazo también serán devastadores para las comunidades si no tienen acceso a agua limpia cuando puedan regresar a sus hogares”, añadió.

Asimismo, subrayó que la destrucción de infraestructuras civiles por parte de Israel no se ha limitado a las instalaciones hídricas críticas, y que las fuerzas israelíes también han destruido redes eléctricas y puentes, cortando suministros y servicios vitales para ciudades y aldeas enteras.