La amenaza que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles contra Irán resonó en el mundo: “En las próximas dos o tres semanas, los llevaremos de vuelta a la Edad de Piedra, donde les corresponde estar”.

Lo cierto es que a lo largo de la historia moderna, Estados Unidos ha exhibido repetidamente su poderío militar con frases de este estilo. Desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Pakistán e Irán, estas declaraciones revelan un patrón de proyección de poder audaz. La historia muestra que tales amenazas suelen acarrear consecuencias como guerras costosas, creciente indignación popular, inestabilidad regional y resistencia persistente.

A continuación, un repaso por los casos más notorios de esta retórica y sus efectos posteriores.

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La Guerra de Vietnam: el origen de la frase

La conocida retórica de la “Edad de Piedra” se remonta a la Guerra de Vietnam. Altos funcionarios militares, entre ellos el general Curtis LeMay —un poderoso general de la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría— defendieron campañas de bombardeo estratégico masivo, incluso en Japón y Vietnam.

Cabe recordar lo que siguió a estas amenazas: Estados Unidos lanzó más de 7,5 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam, Laos y Camboya, convirtiéndose en el bombardeo aéreo más intenso de la historia. Las consecuencias incluyeron enormes bajas civiles, destrucción de infraestructuras y una creciente indignación popular que desencadenó protestas y movimientos antiguerra en todo el país.

Un análisis de The New Yorker señala que, a pesar del extenso bombardeo y el esfuerzo militar, la misión estadounidense “resultó ser catastrófica” y no logró un éxito duradero. Asimismo, un análisis de The Guardian explica que la Guerra de Vietnam contó inicialmente con apoyo popular, pero la opinión pública cambió tras años de bajas, altos costos y protestas sostenidas.

Finalmente, Estados Unidos se retiró de Vietnam, dejando cicatrices políticas y militares que aún influyen en los debates de política exterior estadounidense.

Guerra del Golfo, 1991

En el período previo a la Guerra del Golfo, Estados Unidos emitió una de sus advertencias más contundentes. El entonces secretario de Estado James Baker advirtió a Iraq que, si utilizaba armas químicas, la respuesta estadounidense lo “reduciría a un estado preindustrial”.

La guerra que siguió fue testigo de una masiva ofensiva aérea liderada por EE.UU. que devastó la infraestructura iraquí, incluidas las redes eléctricas y la capacidad industrial.