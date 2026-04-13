Un tribunal de París declaró culpable este lunes a Lafarge, filial de la cementera Holcim, por los cargos que acusaban a su subsidiaria siria de financiar terrorismo e infringir las sanciones europeas, con el objetivo de mantener en funcionamiento una planta en el norte de Siria durante la guerra civil en ese país.

Además, ocho exempleados de Lafarge, incluidos directivos, también fueron declarados culpables por financiar terrorismo.

Los jueces determinaron que Lafarge pagó en total 5,59 millones de euros (6,53 millones de dólares) a grupos terroristas, incluidos Daesh y el Frente Al-Nusra, afiliado a Al Qaeda, ambos designados como organizaciones terroristas por la Unión Europea, entre 2013 y septiembre de 2014.

La jueza que preside el tribunal, Isabelle Prevost-Desprez, afirmó que los pagos realizados por Lafarge ayudaron a fortalecer a los grupos responsables de ataques letales dentro y fuera de Siria.

“Está claro para el tribunal que el único propósito de la financiación de una organización terrorista era mantener la planta siria en funcionamiento por razones económicas. Los pagos a entidades terroristas permitieron a Lafarge continuar sus operaciones”, dijo Prevost-Desprez.

“Estos pagos adoptaron la forma de una verdadera asociación comercial con Daesh”, añadió.

No hubo una respuesta inmediata por parte de Lafarge ni de Holcim.