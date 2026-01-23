TÜRKİYE
Türkiye se consolidará como potencia central en un “orden mundial reformado”, afirma Erdogan
"Al igual que en Siria, entramos en una nueva era en la que cosecharemos los frutos de nuestros sacrificios y esfuerzos, y de habernos mantenido del lado correcto de la historia y la conciencia", señaló el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan destacó que el camino y el destino de Türkiye son prometedores, con el surgimiento de nuevas oportunidades que superarán las expectativas / AA
hace 2 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el país se convertirá en eje central de un nuevo orden mundial reformado. "Al igual que en Siria, entramos en una nueva era en la que cosecharemos los frutos de nuestros sacrificios y esfuerzos, y de habernos mantenido al lado correcto de la historia y la conciencia", declaró el mandatario este jueves en la 7.ª Asamblea General Extraordinaria de la Confederación de Empresarios Turcos.

“El mundo avanza lentamente hacia lo que venimos diciendo. La validez de nuestras críticas a la política global, que llevamos años planteando, se hace evidente hoy”, señaló. También destacó que el camino y el destino de Türkiye son prometedores, ya que se abrirán nuevas puertas y surgirán nuevas oportunidades y posibilidades que superarán las expectativas.

“Nos embarcamos en un nuevo viaje donde nuestras hazañas serán recitadas de memoria, nuestros logros serán comentados por amigos y enemigos por igual y, en última instancia, surgirá una Türkiye grande y poderosa”, insistió.

RelacionadoTRT Español - Exportaciones récord en tiempos difíciles: la estrategia de Türkiye ante la presión económica global

También instó a los empresarios y a los inversores a ignorar a los economistas que, durante años, han estado esperando que Türkiye caiga en la crisis, el caos, la agitación y las dificultades económicas.

“No daremos crédito a los escenarios sombríos que los sicarios económicos presentan como predicciones”, afirmó.

Papel de mediación con respecto a Groenlandia

En paralelo, un experto estadounidense de política exterior afirmó que Ankara podría desempeñar un papel de mediación entre Estados Unidos y Europa, en medio de las crecientes tensiones sobre Groenlandia.

Philip Gordon, experto del Centro Strobe Talbott para la Seguridad, la Estrategia y la Tecnología en la Brookings Institution, afirmó el miércoles que la posición de Türkiye le otorga una voz importante en un momento en que las relaciones transatlánticas atraviesan tensiones.

RelacionadoTRT Español - 2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos

"Türkiye tiene una voz importante en todo esto, especialmente en el deterioro de las relaciones transatlánticas, que lamentablemente ocurre", declaró Gordon, quien anteriormente se desempeñó como asesor de seguridad nacional durante el mandato de la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

Añadió que Ankara ya desempeña un papel de enlace entre Ucrania y Rusia, al tiempo que busca mantener buenas relaciones con Washington. También destacó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha hablado con frecuencia de forma positiva acerca de Erdogan.


FUENTE:TRT World
