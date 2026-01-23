El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el país se convertirá en eje central de un nuevo orden mundial reformado. "Al igual que en Siria, entramos en una nueva era en la que cosecharemos los frutos de nuestros sacrificios y esfuerzos, y de habernos mantenido al lado correcto de la historia y la conciencia", declaró el mandatario este jueves en la 7.ª Asamblea General Extraordinaria de la Confederación de Empresarios Turcos.

“El mundo avanza lentamente hacia lo que venimos diciendo. La validez de nuestras críticas a la política global, que llevamos años planteando, se hace evidente hoy”, señaló. También destacó que el camino y el destino de Türkiye son prometedores, ya que se abrirán nuevas puertas y surgirán nuevas oportunidades y posibilidades que superarán las expectativas.

“Nos embarcamos en un nuevo viaje donde nuestras hazañas serán recitadas de memoria, nuestros logros serán comentados por amigos y enemigos por igual y, en última instancia, surgirá una Türkiye grande y poderosa”, insistió.

También instó a los empresarios y a los inversores a ignorar a los economistas que, durante años, han estado esperando que Türkiye caiga en la crisis, el caos, la agitación y las dificultades económicas.

“No daremos crédito a los escenarios sombríos que los sicarios económicos presentan como predicciones”, afirmó.