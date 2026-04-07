TÜRKİYE
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Türkiye lanza acuerdo de tránsito comercial con Arabia Saudí ante crisis en el estrecho de Ormuz
El ministro de Comercio de Türkiye, Omer Bolat, anunció que los productos que no pueden pasar por el estrecho de Ormuz están siendo redirigidos a través de canales logísticos alternativos.
Türkiye lanza acuerdo de tránsito comercial con Arabia Saudí ante crisis en el estrecho de Ormuz
Türkiye redirige las exportaciones regionales a través de Arabia Saudí mientras la guerra detiene el transporte marítimo / AA
hace 3 horas

Türkiye ha puesto en marcha un acuerdo de tránsito comercial con Arabia Saudí para mantener la circulación de mercancías hacia los países de la región, en medio de las interrupciones que afectan al estrecho de Ormuz. Así lo anunció el ministro de Comercio de Türkiye, Ömer Bolat.

Durante una ceremonia en Ankara, Bolat afirmó que los productos que no puedan pasar por la estratégica vía marítima serán redirigidos a través de canales logísticos alternativos.

“Hemos puesto en marcha el tránsito comercial mediante el acuerdo alcanzado con Arabia Saudí. Con esto, los productos que no puedan pasar por el estrecho de Ormuz seguirán llegando a los países de la región, algunos a través de oleoductos y otros mediante transporte por carretera”, detalló.

Bolat confirmó que ya se están emitiendo los visados de tránsito en el marco de este acuerdo, y añadió que la medida ayudará a mantener los flujos comerciales en el Golfo.

Rutas alternativas

Al referirse a la guerra que comenzó a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el funcionario destacó que las cuencas energéticas han sido cerradas al tráfico, lo que ha provocado graves interrupciones en productos como petroquímicos, químicos y fertilizantes.

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El ministro subrayó que Ankara está trabajando para evitar que los intereses económicos resulten perjudicados.

También señaló que Türkiye ha logrado importantes avances en logística y que actualmente cuenta con un sector valorado en 112.000 millones de dólares.

Sobre la agricultura, Bolat dijo que Türkiye dispone de suficientes reservas y espera una producción récord este año.

Asimismo, confirmó que el gobierno ha creado reservas suficientes de fertilizantes y ha reducido a cero los aranceles aduaneros a las importaciones para evitar problemas de suministro.


FUENTE:TRT Español y agencias
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