Lo que hoy estamos viendo en Gaza no es un efecto colateral trágico de la ofensiva israelí. Es una estrategia de privación y control, con niños y madres que pagan el precio con sus propias vidas.

La última vez que estuve en Gaza fue en 2012, trabajando como médica y personal humanitario apenas pocos días después de lo que había sido una de las escaladas más devastadoras hasta entonces. Como médica, vi no solo los síntomas, sino también la causa. Como trabajadora humanitaria, vi las estructuras que permiten esta crueldad. Y hoy, como madre, veo en las pantallas la injusticia insoportable de un niño que llora de hambre, sin alivio a la vista.

Hace más de una década, las fuerzas israelíes atacaron edificios civiles, mientras mis colegas y yo atendíamos a sobrevivientes en el hospital Al-Shifa. Sus cuerpos destrozados por la maquinaria bélica disponible en ese momento.

Pero hoy la situación es exponencialmente peor. Vastas áreas de Gaza quedaron reducidas a escombros, barrios enteros fueron borrados del mapa. El daño al cuerpo humano es inimaginable: algunos completamente desintegrados, desaparecidos sin ningún rastro a manos de bombardeos experimentales con explosivos fabricados en Estados Unidos, diseñados para borrarlos por completo.

Esto no es una escalada, sino un genocidio sistemático. La magnitud de la destrucción, el ataque a cada faceta de la vida civil, la hambruna y el asedio: así es la aniquilación de un pueblo en tiempo real. Lo que vi entonces fue una tragedia, lo que vemos ahora es la fría y calculada eliminación de toda una nación.

Hasta el 11 de agosto de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza reporta que más de 61.000 palestinos han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 18.592 niños y 9.782 mujeres. Al menos 145.870 personas han resultado heridas. El hambre es ahora una de las principales causas de muerte infantil, con 100 niños ya fallecidos por inanición y complicaciones relacionadas, y cientos más en la etapa final de fallo orgánico.

Desde que las autoridades de Israel impusieron un bloqueo casi total el 2 de marzo de 2025, la población civil de Gaza —más de dos millones de personas, la mitad niños— ha sido sometida a la negación sistemática de alimentos, combustible, agua, electricidad y suministros médicos.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informa que 470.000 palestinos enfrentan hambre catastrófica, la clasificación más severa en la escala integrada de seguridad alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés).

En solo tres meses, las tasas de desnutrición aguda infantil casi se han duplicado, pasando del 5,5% en marzo al 10,2% en junio, afectando a cerca de 6.000 niños solo el mes pasado.

Solo en las últimas 72 horas, niños murieron por falta de leche de fórmula, líquidos intravenosos y acceso a alimentos básicos. Cientos más están al borde de un fallo orgánico irreversible por el hambre prolongada.

Una hambruna planificada



Esto no es un desastre natural ni una falla humanitaria involuntaria. La inseguridad alimentaria está siendo utilizada como arma. Retener comida es el arma. La hambruna es el objetivo final.

La negación deliberada del acceso a alimentos, medicinas y ayuda humanitaria constituye una violación del derecho internacional humanitario. En mayo de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió medidas provisionales vinculantes que ordenan el suministro sin impedimentos de ayuda a Gaza. Órdenes que siguen sin cumplirse.

Académicos legales, líderes humanitarios y funcionarios de la ONU han pedido acciones urgentes para detener lo que describen crecientemente como crímenes con intención. Independientemente de si la definición legal de genocidio se confirma, la magnitud del sufrimiento es innegable, al igual que el deber de actuar.

Un número creciente de expertos legales y humanitarios, e incluso organizaciones israelíes de derechos humanos, han calificado la situación en Gaza como un genocidio. B’Tselem, el principal observatorio de derechos humanos en Israel, ha acusado al gobierno del país de seguir una política de “borrar a Gaza” mediante bombardeos indiscriminados, asedio y desplazamientos masivos.