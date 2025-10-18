La Defensa Civil Palestina denunció que un ataque aéreo israelí acabó con la vida de once miembros de una misma familia, tras impactar sin previo aviso contra su vehículo en el barrio oriental de Al-Zeitoun, en la Ciudad de Gaza.

Según explicó el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, el vehículo transportaba a once integrantes de la familia Shaaban, entre ellos siete niños y dos mujeres, y fue alcanzado poco después de cruzar la llamada “línea amarilla”.

Basal aseguró que el ataque se produjo sin ninguna advertencia previa. “Era posible advertirles o actuar de otra manera que no condujera a la muerte”, afirmó. “Pero lo ocurrido confirma que la ocupación sigue sedienta de sangre y decidida a cometer crímenes contra civiles inocentes”, añadió con dureza.

La denominada “línea amarilla” es, en efecto, una demarcación no oficial que separa las zonas donde están desplegadas las fuerzas israelíes de aquellas en las que se permite el movimiento de palestinos dentro de Gaza.