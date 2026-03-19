Ante los reiterados ataques con misiles y drones que, según Riad, proceden de Teherán, Arabia Saudí ha endurecido su discurso frente a Irán y no descarta una respuesta militar. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores saudí, el príncipe Faisal Bin Farhan, afirmó este jueves que el reino se reserva el derecho a actuar si lo considera necesario.

Tras una reunión en Riad con ministros de la región, el jefe de la diplomacia saudí fue contundente: “El reino no va a sucumbir a la presión, y por el contrario, esta presión será contraproducente... y ciertamente, como hemos afirmado con claridad, nos reservamos el derecho de tomar acciones militares si se considera necesario”.

El encuentro, que reunió a representantes de cerca de una docena de países árabes e islámicos, se celebró en un contexto de creciente tensión regional. De hecho, Arabia Saudí denunció nuevos ataques el miércoles, coincidiendo con las conversaciones.

En paralelo, según periodistas de la agencia de noticias AFP, se escucharon varias explosiones en la capital saudí, mientras que el ministerio de Defensa aseguró haber interceptado misiles balísticos.

En este sentido, Faisal Bin Farhan vinculó estos ataques con la postura de Irán frente al diálogo regional. “El ataque contra Riad mientras se reúnen varios diplomáticos... creo que es la señal más clara de cómo Irán percibe la diplomacia”, afirmó. A continuación, añadió: “No cree en hablar con sus vecinos”.

Asimismo, el ministro saudí acusó a Teherán de intentar presionar a los países del Golfo mediante el uso de la fuerza. Según dijo, Irán “intenta presionar a sus vecinos” a través de estos ataques.

En la misma línea, condenó lo que describió como ataques reiterados contra objetivos civiles en la región. “Ni Arabia Saudí ni los Estados del Golfo aceptarán... el chantaje, y la escalada será respondida con escalada”, subrayó.

Por otro lado, Faisal Bin Farhan rechazó las justificaciones iraníes, que alegan que los ataques están dirigidos contra intereses estadounidenses en la región. Las calificó de “débiles”, insistiendo en que los objetivos han sido infraestructuras civiles.

Al término de la reunión, los ministros emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron “el uso deliberado de misiles balísticos y drones dirigidos contra zonas residenciales e infraestructuras civiles, incluidas instalaciones petroleras, plantas de desalinización, aeropuertos, instalaciones residenciales y misiones diplomáticas”.