TÜRKİYE
Diálogo económico entre Türkiye y UE es un paso clave para mejorar las relaciones
El ministro de Finanzas de Türkiye, Mehmet Simsek, señaló que las reuniones de alto nivel en Bruselas abordaron temas de comercio, energía, transporte, política y liberalización de visados.
Türkiye busca fortalecer los lazos con la UE y la más reciente ronda de diálogo comenzó con una nota positiva, dijo el ministro Simsek. / AA
7 de abril de 2025

El Diálogo Económico de Alto Nivel entre Türkiye y la Unión Europea, que se realizó en Bruselas, representó "un paso muy importante y positivo para mejorar las relaciones” entre Ankara y el bloque europeo, declaró el ministro de Hacienda y Finanzas turco, Mehmet Simsek.

Simsek afirmó que Türkiye busca fortalecer los lazos con la UE, y que la más reciente ronda de diálogo, organizada por la Comisión Europea el pasado 4 de abril, comenzó con buen pie.

"La reunión se desarrolló en un ambiente muy constructivo", declaró Simsek viernes. El último diálogo económico entre Türkiye y la UE se había celebrado en 2019.

Simsek indicó que ambas partes debatieron las perspectivas económicas de Europa y de Türkiye, así como los desafíos que enfrentan. Añadió que Ankara presentó sus planes de reforma y sus iniciativas de desinflación.

El ministro añadió que la UE compartió su perspectiva sobre las nuevas orientaciones de políticas en medio de la incertidumbre mundial. “Hay cambios importantes en el mundo, y tanto la UE como Türkiye se ven afectadas por estos desarrollos”, declaró.

También añadió que se debatió la cooperación como una forma de amortiguar las consecuencias de los cambios globales y promover beneficios mutuos, incluyendo la colaboración con terceros países. La revitalización de las relaciones entre Türkiye y la UE también estuvo en la agenda.

El diálogo incluyó la Unión Aduanera y la liberalización de visados

Simsek también señaló que en el diálogo se debatió la actualización de la Unión Aduanera de 1995 y el avance en la liberalización de visados ​​con el comisario de Economía de la UE, Valdis Dombrovskis, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

Y destacó que también asistieron altos representantes del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para explorar oportunidades de inversión y financiación.

Además se realizaron reuniones de alto nivel con círculos empresariales europeos y funcionarios de la UE.

“Puedo decir que el diálogo económico comenzó bien y espero que abra el camino a futuros diálogos, especialmente en los ámbitos del transporte, la energía y la política”, declaró Simsek.

Tras el diálogo económico de alto nivel de este año en Bruselas, el próximo se celebrará en Türkiye en 2026, dijo.


FUENTE:TRT Español y agencias
