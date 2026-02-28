Türkiye rechazó las afirmaciones que circulan en redes sociales según las cuales Ankara habría respaldado los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y aseguró que se trata de desinformación.

“Las afirmaciones que circulan en algunas plataformas de redes sociales de que Türkiye ha apoyado los recientes ataques contra Irán son completamente infundadas y constituyen desinformación destinada a engañar a la opinión pública”, señaló el Centro para la Lucha contra la Desinformación de Türkiye en la plataforma turca NSosyal.

El organismo añadió que Türkiye “no permite que ninguno de sus activos aéreos, terrestres o marítimos, incluido su espacio aéreo, sea utilizado con fines operativos en ningún conflicto o guerra en la que no sea parte”, de conformidad con los principios fundamentales de su política exterior y de seguridad.