En poco más de una semana, casi 700.000 personas han sido desplazadas en Líbano, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en medio de la intensificación de los ataques aéreos israelíes. Mientras, el ejército de Israel emitió órdenes urgentes de evacuación para los residentes del sur del país, advirtiendo que las zonas al sur del río Litani están bajo riesgo inmediato.

Karolina Lindholm Billing, representante de ACNUR en Líbano, explicó desde Ginebra que la crisis ha desarraigado rápidamente a las familias tras los ataques aéreos intensificados y las advertencias de evacuación emitidas el 2 de marzo para residentes de más de 53 pueblos y áreas densamente pobladas. “Las vidas se han visto trastornadas a gran escala”, afirmó.

Mientras, el martes, el ejército israelí renovó sus advertencias urgentes para que los residentes del sur del Líbano abandonen las zonas al sur del río Litani. Se pidió a la población trasladarse “inmediatamente” hacia el norte, mientras Israel prepara una serie de ataques aéreos dirigidos a posiciones de Hezbollah en Tiro y Sidón.

“Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano ubicados al sur del río Litani (…) los ataques continúan y estamos operando con fuerza significativa en la zona”, declaró el ejército en un comunicado publicado en la red social X. Los edificios marcados en rojo en los mapas oficiales, junto con las estructuras cercanas, debieron ser evacuados, y se instó a los residentes a alejarse al menos 300 metros de distancia.

Estas medidas se producen en medio de los intentos de las fuerzas israelíes de avanzar por tierra en el sur del país, enfrentando resistencia de Hezbollah. El grupo libanés informó de intensos combates cerca de las afueras del sur de Khiam, alegando daños a dos tanques Merkava, uno de los cuales fue visto en llamas. Además, sus miembros atacaron unidades de evacuación israelíes mientras intentaban rescatar a las tripulaciones de los tanques dañados, y dispararon cohetes contra las fuerzas israelíes que intentaban infiltrarse hacia la localidad fronteriza de Houla, evidenciando la tensión continua en el frente.

Impacto humanitario y medidas de emergencia

Durante la última semana, Israel atacó 30 instalaciones vinculadas a la Asociación Al-Qard Al-Hassan, acusando al grupo de financiar operaciones de Hezbollah. Los ataques aéreos del lunes alcanzaron “activos e instalaciones de almacenamiento de efectivo” utilizadas para comprar armas y pagar al grupo libanés, según informes militares y locales.

El conflicto regional se intensificó tras el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero, que dejó más de 1.200 muertos y más de 10.000 heridos. La violencia se extendió rápidamente a Líbano, donde los ataques aéreos han matado a casi 500 civiles y desplazado a miles desde el 2 de marzo, generando crecientes preocupaciones humanitarias.

Ante la escalada, la Embajada de EE.UU. en Beirut emitió instrucciones estrictas de “permanecer en refugio”, instando a sus ciudadanos a resguardarse en interiores con alimentos, agua y suministros médicos suficientes. La guía del Departamento de Estado mantiene el nivel de advertencia 4 debido a conflicto armado, terrorismo y disturbios civiles, desaconsejando viajes no esenciales en la región.