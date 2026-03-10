En poco más de una semana, casi 700.000 personas han sido desplazadas en Líbano, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en medio de la intensificación de los ataques aéreos israelíes. Mientras, el ejército de Israel emitió órdenes urgentes de evacuación para los residentes del sur del país, advirtiendo que las zonas al sur del río Litani están bajo riesgo inmediato.
Karolina Lindholm Billing, representante de ACNUR en Líbano, explicó desde Ginebra que la crisis ha desarraigado rápidamente a las familias tras los ataques aéreos intensificados y las advertencias de evacuación emitidas el 2 de marzo para residentes de más de 53 pueblos y áreas densamente pobladas. “Las vidas se han visto trastornadas a gran escala”, afirmó.
Mientras, el martes, el ejército israelí renovó sus advertencias urgentes para que los residentes del sur del Líbano abandonen las zonas al sur del río Litani. Se pidió a la población trasladarse “inmediatamente” hacia el norte, mientras Israel prepara una serie de ataques aéreos dirigidos a posiciones de Hezbollah en Tiro y Sidón.
“Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano ubicados al sur del río Litani (…) los ataques continúan y estamos operando con fuerza significativa en la zona”, declaró el ejército en un comunicado publicado en la red social X. Los edificios marcados en rojo en los mapas oficiales, junto con las estructuras cercanas, debieron ser evacuados, y se instó a los residentes a alejarse al menos 300 metros de distancia.
Estas medidas se producen en medio de los intentos de las fuerzas israelíes de avanzar por tierra en el sur del país, enfrentando resistencia de Hezbollah. El grupo libanés informó de intensos combates cerca de las afueras del sur de Khiam, alegando daños a dos tanques Merkava, uno de los cuales fue visto en llamas. Además, sus miembros atacaron unidades de evacuación israelíes mientras intentaban rescatar a las tripulaciones de los tanques dañados, y dispararon cohetes contra las fuerzas israelíes que intentaban infiltrarse hacia la localidad fronteriza de Houla, evidenciando la tensión continua en el frente.
Impacto humanitario y medidas de emergencia
Durante la última semana, Israel atacó 30 instalaciones vinculadas a la Asociación Al-Qard Al-Hassan, acusando al grupo de financiar operaciones de Hezbollah. Los ataques aéreos del lunes alcanzaron “activos e instalaciones de almacenamiento de efectivo” utilizadas para comprar armas y pagar al grupo libanés, según informes militares y locales.
El conflicto regional se intensificó tras el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero, que dejó más de 1.200 muertos y más de 10.000 heridos. La violencia se extendió rápidamente a Líbano, donde los ataques aéreos han matado a casi 500 civiles y desplazado a miles desde el 2 de marzo, generando crecientes preocupaciones humanitarias.
Ante la escalada, la Embajada de EE.UU. en Beirut emitió instrucciones estrictas de “permanecer en refugio”, instando a sus ciudadanos a resguardarse en interiores con alimentos, agua y suministros médicos suficientes. La guía del Departamento de Estado mantiene el nivel de advertencia 4 debido a conflicto armado, terrorismo y disturbios civiles, desaconsejando viajes no esenciales en la región.
Los vuelos con Middle East Airlines (MEA) se han vuelto cada vez más impredecibles ante posibles restricciones del espacio aéreo, lo que ha llevado a las autoridades a vigilar alternativas marítimas y terrestres. Entre estas, se contempla la evacuación marítima hacia la isla de Chipre y otros puertos del Mediterráneo, mientras que los cruces terrestres a países vecinos permanecen bajo estrecha vigilancia.
Decenas de miembros del personal de la Embajada de EE.UU. ya han sido evacuados como medida de precaución, reflejando la gravedad de la escalada de seguridad en el sur de Líbano.
Dos muertos en un ataque de dron israelí en el sur de Líbano
El martes, dos personas murieron en un ataque de dron israelí que tenía como objetivo un vehículo en el sur de Líbano, según informaron medios locales.
La agencia estatal de noticias NNA indicó que el dron impactó el automóvil en el municipio de Qlaileh, en el distrito de Tiro, dejando a dos personas fallecidas.
Previamente, otro ataque había golpeado los suburbios del sur de Beirut tras las órdenes de evacuación emitidas por Tel Aviv en al zona. “Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque hace unos momentos sobre los suburbios del sur, el primero después de la advertencia emitida por el enemigo”, señaló la Agencia Nacional de Noticias, operada por el Estado libanés.