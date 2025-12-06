Con un invierno devastador, entre lluvias e inundaciones que le “han añadido una capa más” al sufrimiento de los palestinos en Gaza, el 2025 se acerca a su fin sin el tan anhelado alivio para una población golpeada por más de dos años de ofensiva genocida y las reiteradas violaciones de Israel al alto el fuego. Ahora, en medio de la destrucción del enclave, el dolor extendido de sus habitantes y los ataques de Tel Aviv, se espera un anuncio sobre el futuro del territorio… A pesar de que esa palabra sea prácticamente una ilusión para quienes intentan sobrevivir día a día, minuto a minuto.

A finales de año, se anunciará el organismo internacional que gobernará Gaza bajo la siguiente fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos, según un reporte de la agencia de noticias AP que cita a un funcionario árabe y a un diplomático de Occidente. El acuerdo de cese del fuego establece que esta autoridad –conocida como la Junta de Paz y que liderará el presidente de EE.UU., Donald Trump– supervise la reconstrucción del enclave bajo un mandato de la ONU de dos años, renovable.

Los funcionarios que hablaron con AP, bajo condición de anonimato, indicaron que se espera que este organismo incluya a una decena de líderes de Oriente Medio y Occidente. Además, señala el reporte, se anunciará un comité de tecnócratas palestinos, el cual se encargará de la administración cotidiana en Gaza tras la ofensiva genocida.

AP añadió que, en una conversación telefónica desde El Cairo, el diplomático occidental afirmó que este anuncio probablemente se haga cuando Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúnan a finales de diciembre. La medida marcaría un paso significativo en la implementación del plan de paz de 20 puntos que planteó el mandatario estadounidense y que llevó al alto el fuego, aunque Tel Aviv lo ha violado más de 500 veces desde que entró en vigor el pasado 10 de octubre

La Junta de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización

De acuerdo a la resolución que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de noviembre , la Junta de Paz supervisará la administración, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. De hecho, la creación de este organismo fue el punto más disputado durante las negociaciones previas a esa votación. En el texto aprobado se determinó que la junta funcionará como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional hasta fines de 2027, salvo decisión posterior del consejo.

En ese momento, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, señaló que la Junta de Paz "coordinará la entrega de asistencia humanitaria, facilitará el desarrollo de Gaza y apoyará a un comité tecnocrático de palestinos responsable de las operaciones cotidianas de Gaza, del servicio civil y de la administración".

Ahora bien, sobre la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), también contemplada en el acuerdo de paz, el funcionario árabe afirmó a AP que siguen en curso las conversaciones sobre qué países la conformarán. Sin embargo, añadió que se espera que el despliegue comience en el primer trimestre de 2026.

Un funcionario de Estados Unidos ofreció un plazo similar con respecto a la ISF, afirmando que la presencia de tropas sobre el terreno podría ser una realidad a principios del próximo año.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló este sábado desde el Foro de Doha (Doha Forum) que el objetivo principal de la ISF en Gaza debería ser separar a israelíes y palestinos en la frontera. Además, sostuvo que las negociaciones sobre esta fuerza continúan, incluyendo su mandato y sus reglas de participación.

La resolución de la ONU indica que la ISF deberá trabajar con Israel, Egipto y policías palestinos recién formados para ayudar a asegurar las fronteras y desmilitarizar Gaza. Su mandato incluye “la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales”, la protección de civiles y la seguridad de los corredores humanitarios. La ONU aclaró que no será una misión de cascos azules.

¿Qué viene ahora?

Sobre el futuro de las negociaciones para la segunda etapa del alto el fuego, el funcionario árabe le dijo a AP que se iniciarán “amplias conversaciones” de inmediato con Hamás e Israel para la siguiente etapa. Sin embargo, se anticipa que este diálogo puede ser difícil y desafiante.

Entre los temas centrales está el desarme de Hamás –un paso que el grupo aún no ha acordado– y la retirada de las fuerzas israelíes de aproximadamente la mitad de Gaza, que aún controlan, mientras se despliega la fuerza internacional.

Por otro lado, la financiación para un plan de reconstrucción del enclave aún no se ha determinado. Algunos palestinos han expresado su preocupación por la aparente falta de una voz palestina en el organismo y la falta de una promesa firme en el plan de que finalmente obtendrán la condición de Estado.

El Gobierno de Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino, y el acuerdo negociado por Estados Unidos solo incluye una vaga disposición que establece que una vía hacia la condición de Estado podría ser posible si se cumplen ciertas condiciones.

“Lluvias e inundaciones agravan aún más el sufrimiento”

En medio de los esfuerzos diplomáticos por Gaza, la realidad en el enclave sigue poniendo a los palestinos al límite. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) informó este viernes que el impacto de las condiciones invernales le ha añadido “una capa más al sufrimiento” de la población.

En palabras del representante del UNFPA en Palestina, Nestor Owomuhangi, “las lluvias invernales y las inundaciones están sumando una capa más al sufrimiento”. "La mayoría de las familias aún viven en refugios superpoblados donde el hambre y las enfermedades amenazan a diario", alertó.

A eso se suma que las familias deben hacer filas durante horas y horas para obtener comida y agua. "La gente ya no pide vivienda, educación ni comida adecuada. Piden una tienda de campaña, un pequeño calentador o luz. Sus expectativas han colapsado, tan devastadoras como cualquier edificio destruido", sostuvo.