El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, abordaron durante una llamada telefónica la creciente crisis humanitaria en Gaza y las perspectivas de paz en la región, según un comunicado de la presidencia turca.
En la conversación de este domingo, Erdogan expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones humanitarias en Gaza, por lo que instó a una rápida intervención internacional.
"La situación humanitaria en Gaza está empeorando", señaló el mandatario turco, y agregó que "la comunidad internacional debe actuar para lograr una solución inmediata".
Erdogan también reiteró su llamado a una solución a largo plazo para “el conflicto entre Israel y Palestina”, afirmando que "debe llegar a su fin". En esa línea sostuvo que "la solución de dos Estados es esencial para una paz duradera en la región".
Durante la llamada, el líder turco también elogió la reciente decisión de Francia de reconocer formalmente a Palestina como Estado. De hecho, felicitó a Macron por esta medida, que también ha sido bien recibida por las voces pro-Palestina en todo el mundo.
El pasado jueves, Macron anunció que París reconocería formalmente a Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre.
Así, Francia se convertirá en el primer miembro del G7 —grupo de las principales economías industrializadas— en reconocer un Estado palestino. Hasta la fecha, 147 de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen oficialmente a Palestina.
"Mientras Francia se prepara para reconocer el Estado de Palestina, recordemos el reconocimiento del estado de Israel por parte de Francia el 24 de enero de 1949", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en una publicación en X.
Esta decisión se produce en medio de la brutal ofensiva que Israel lanzó contra Gaza el 7 de octubre de 2023, que ha causado la muerte de casi 60.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, y ha provocado el colapso del sistema de salud del enclave y una grave escasez de alimentos.