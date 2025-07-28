El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, abordaron durante una llamada telefónica la creciente crisis humanitaria en Gaza y las perspectivas de paz en la región, según un comunicado de la presidencia turca.

En la conversación de este domingo, Erdogan expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones humanitarias en Gaza, por lo que instó a una rápida intervención internacional.

"La situación humanitaria en Gaza está empeorando", señaló el mandatario turco, y agregó que "la comunidad internacional debe actuar para lograr una solución inmediata".

Erdogan también reiteró su llamado a una solución a largo plazo para “el conflicto entre Israel y Palestina”, afirmando que "debe llegar a su fin". En esa línea sostuvo que "la solución de dos Estados es esencial para una paz duradera en la región".

Durante la llamada, el líder turco también elogió la reciente decisión de Francia de reconocer formalmente a Palestina como Estado. De hecho, felicitó a Macron por esta medida, que también ha sido bien recibida por las voces pro-Palestina en todo el mundo.

El pasado jueves, Macron anunció que París reconocería formalmente a Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre.