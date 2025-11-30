AMÉRICA LATINA
Venezuela exige “respeto incondicional” para su espacio aéreo tras el cierre de Trump
Caracas rechazó el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el “cierre total” del espacio aéreo venezolano, denunciando una "amenaza colonialista" y una "política de agresión continua".
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que el espacio aéreo de Venezuela está protegido por la OACI. / Reuters
30 de noviembre de 2025

Venezuela respondió con firmeza después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara el “cierre total” del espacio aéreo venezolano y de las zonas circundantes. En un comunicado emitido el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigió “respeto incondicional” para su espacio aéreo, recordando que este está protegido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Al citar el Convenio de Chicago de 1944, el documento subrayó que “todo Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre el espacio aéreo encima de su territorio”, y afirmó que Venezuela “no aceptará órdenes, amenazas ni intervenciones de ninguna potencia extranjera”. Añadió que “ninguna autoridad distinta a las instituciones venezolanas tiene derecho a interferir, obstruir o imponer condiciones en el uso del espacio aéreo nacional”.

El texto también denunció que Estados Unidos suspendió de forma unilateral los vuelos destinados a la repatriación de migrantes venezolanos. “Estas operaciones formaban parte del Plan Vuelta a la Patria y permitían el retorno regular y semanal de ciudadanos venezolanos. Hasta la fecha, 75 vuelos han traído de vuelta a 13.956 de nuestros ciudadanos”, señaló.

El comunicado advirtió que la actividad militar estadounidense representa una amenaza para el Caribe y el norte de Sudamérica, e instó a la comunidad internacional, a la ONU y a los organismos multilaterales a no guardar silencio. “Venezuela responderá con toda la fuerza que otorga el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo, con dignidad y legalidad. Nuestro país seguirá ejerciendo su soberanía, amparado por el derecho internacional, en la totalidad de su espacio aéreo. Esta amenaza contra Venezuela es una amenaza contra la paz del continente y de nuestro pueblo. Nuestros ciudadanos, herederos del Libertador Simón Bolívar, prevalecerán”, concluyó.

El pronunciamiento se produjo después de que Trump escribiera en redes sociales que “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” debían considerar el espacio aéreo venezolano “completamente cerrado”.


Amenaza “colonialista” de Trump


Así, el ministerio calificó las declaraciones de Trump como una “amenaza colonialista” y un ataque directo a la soberanía nacional, describiendo sus palabras como “otra agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo venezolano”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, afirmó que el anuncio refleja “ambiciones coloniales hacia la región latinoamericana”, y lo interpretó como un intento de “dictar y amenazar” la soberanía de un país. 

“Tales declaraciones son acciones unilaterales, arbitrarias y hostiles que son incompatibles con los principios más fundamentales del derecho internacional, y forman parte de una política continua de agresión contra nuestro país”, añadió en X.

Mientras tanto, según la prensa nacional, el aeropuerto más importante del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, continúa operando con normalidad a pesar de las amenazas de Trump.


Creciente tensión en el mar Caribe

El mensaje llega en medio de un importante aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde Washington ha desplegado el portaaviones más grande del mundo y varios buques de guerra como parte de lo que describe como una operación ampliada contra el narcotráfico. 

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra más de 20 embarcaciones que Washington asegura estaban vinculadas al tráfico de drogas venezolano en el mar Caribe y el Pacífico oriental. Aunque Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas de que las embarcaciones representaran una amenaza o estuvieran involucradas en actividades ilícitas, los ataques han dejado más de 80 muertos. Caracas sostiene que el objetivo real es derrocar a su gobierno.

La campaña ha intensificado drásticamente las tensiones en toda la región, generando críticas de gobiernos preocupados de que la presencia militar estadounidense pueda desestabilizar una situación ya frágil.

El viernes, el diario The New York Times informó que Trump y Maduro hablaron por teléfono la semana pasada, valorando la posibilidad de una reunión en Estados Unidos. El reporte se conoció un día después de que Trump insinuara que los esfuerzos estadounidenses para detener el supuesto narcotráfico venezolano “por tierra” eran inminentes, comentarios que encendieron aún más las alarmas en Caracas y en países vecinos.

