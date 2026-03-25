GUERRA CONTRA IRÁN
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Irán propone una alianza militar regional que excluya a EE.UU. e Israel
En medio del conflicto regional, Irán propone una alianza militar sin Estados Unidos ni Israel para reforzar la seguridad colectiva y reordenar el equilibrio en Oriente Medio
Irán propone una alianza militar regional que excluya a EE.UU. e Israel
FOTO DE ARCHIVO. Una bandera iraní frente al edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en Teherán / Reuters
hace 16 horas

Irán ha lanzado un llamamiento a los países de Oriente Medio para que impulsen la creación de una nueva alianza militar y de seguridad que excluya tanto a Estados Unidos como a Israel. La iniciativa apunta a redefinir la arquitectura de seguridad regional en un momento marcado por la escalada de tensiones y el deterioro del equilibrio geopolítico.

En un mensaje en vídeo difundido el miércoles, el portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaghari, sostuvo que ha llegado el momento de que los países de la región asuman de forma colectiva la responsabilidad de su propia defensa, sin depender de potencias externas.

Zolfaghari enmarcó los recientes ataques estadounidenses e israelíes contra Irán como un punto de inflexión, una “nueva fase” que, a su juicio, exige una respuesta coordinada del mundo islámico. 

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En busca de un nuevo orden regional

En su discurso, defendió la necesidad de construir un marco de seguridad común sustentado en vínculos religiosos y regionales compartidos, argumentando que la dependencia de actores externos no ha logrado garantizar la estabilidad.

“Debemos unirnos para garantizar nuestra seguridad”, dijo, haciendo un llamamiento a favor de una carta colectiva basada en principios islámicos.

La propuesta refleja el esfuerzo más amplio de Teherán por conseguir apoyo regional ante la constante presión militar a la que se enfrenta.

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No obstante, la viabilidad de una alianza de este tipo sigue siendo incierta. Muchos países árabes mantienen acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Washington, lo que introduce límites claros a cualquier intento de reconfiguración del sistema regional. Aun así, la propuesta pone de relieve las crecientes divergencias estratégicas y las distintas visiones sobre el futuro de Oriente Medio.

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Un Oriente en guerra

El planteamiento emerge en paralelo a una dinámica de confrontación que continúa extendiéndose por la región. Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una campaña de ataques aéreos contra Irán. Los bombardeos continúan causaron hasta el momento ás de 1.340 muertes, entre ellas la del entonces líder supremo Ali Jamenei.

En respuesta, Irán lanzó una ofensiva con drones y misiles contra Israel, así como contra Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses. Estos ataques provocaron víctimas, daños en infraestructuras y alteraciones en los mercados internacionales y en el tráfico aéreo.




FUENTE:TRT World
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