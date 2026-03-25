Irán ha lanzado un llamamiento a los países de Oriente Medio para que impulsen la creación de una nueva alianza militar y de seguridad que excluya tanto a Estados Unidos como a Israel. La iniciativa apunta a redefinir la arquitectura de seguridad regional en un momento marcado por la escalada de tensiones y el deterioro del equilibrio geopolítico.

En un mensaje en vídeo difundido el miércoles, el portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaghari, sostuvo que ha llegado el momento de que los países de la región asuman de forma colectiva la responsabilidad de su propia defensa, sin depender de potencias externas.

Zolfaghari enmarcó los recientes ataques estadounidenses e israelíes contra Irán como un punto de inflexión, una “nueva fase” que, a su juicio, exige una respuesta coordinada del mundo islámico.

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En busca de un nuevo orden regional

En su discurso, defendió la necesidad de construir un marco de seguridad común sustentado en vínculos religiosos y regionales compartidos, argumentando que la dependencia de actores externos no ha logrado garantizar la estabilidad.

“Debemos unirnos para garantizar nuestra seguridad”, dijo, haciendo un llamamiento a favor de una carta colectiva basada en principios islámicos.

La propuesta refleja el esfuerzo más amplio de Teherán por conseguir apoyo regional ante la constante presión militar a la que se enfrenta.