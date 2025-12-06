TÜRKİYE
Las negociaciones sobre la fuerza internacional en Gaza están en marcha, señala ministro turco Fidan
Desde el Foro de Doha (Doha Forum), el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacó los esfuerzos de mediación de Ankara en Gaza, Siria y Ucrania, con miras hacia una paz duradera y la reducción de las tensiones.
Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Türkiye, abordó las negociaciones sobre la Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza. / Reuters
6 de diciembre de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró este sábado desde el Foro de Doha (Doha Forum) que las conversaciones sobre la Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza (ISF, por sus siglas en inglés) todavía están en curso, centrándose ahora en el mandato que tendrá y las reglas de participación.

En ese sentido, Fidan afirmó que existe una "gran incógnita" sobre cómo se conformará la ISF. También añadió que no está claro qué países se unirán, cómo será la estructura de mando ni cuál será su "primera misión".

"Hay miles de detalles y preguntas pendientes", declaró el ministro. "Creo que una vez que despleguemos la Fuerzas Internacional de Estabilización, el resto se irá resolviendo".

El alto diplomático también destacó que el objetivo principal de la ISF debería ser separar las fuerzas israelíes y palestinas a lo largo de la frontera, reduciendo el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Türkiye es uno de los garantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero Israel, que mantiene relaciones conflictivas con Ankara debido a la ofensiva genocida de Tel Aviv contra el enclave, se ha opuesto a la participación de las fuerzas de seguridad turcas en la ISF.

"En Gaza, Ucrania, y gracias a Dios también en Siria, las cosas avanzan", declaró Fidan, añadiendo que los actuales esfuerzos internacionales de mediación –incluidos los apoyados por el presidente de EE.UU., Donald Trump– "coinciden en gran medida con los objetivos e intereses de Türkiye".

Durante su intervención en el Foro de Doha 2025, que se realiza este sábado y domingo en Qatar, Fidan destacó el papel de Türkiye en la acogida de refugiados de Siria y pidió esfuerzos internacionales coordinados para estabilizar al país.

El ministro recordó la política de puertas abiertas de Türkiye cuando estalló el conflicto en Siria, una apuesta que le permitió a un gran número de sirios llegar a las fronteras turcas, afirmando que este enfoque estaba impulsado por objetivos humanitarios.

La "retirada total" de Israel

Por otra parte, el mediador y primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, describió las negociaciones en Gaza como un momento "crítico" e instó a un progreso inmediato.

El acuerdo de alto el fuego en Gaza, vigente desde hace casi dos meses, no se completará hasta que las tropas israelíes se retiren del territorio palestino ocupado, declaró Al Thani, en el Foro de Doha.

"Nos encontramos en un momento crítico... No podemos considerarlo todavía un alto el fuego; un alto el fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes y se restablezca la estabilidad en Gaza", insistió.

La Fuerza Internacional de Estabilización

La resolución que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de noviembre, autorizó la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización  temporal.

El documento también contempla la creación de una Junta de Paz que supervisará la administración, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. Además, les permite a los Estados miembros participantes crear entidades operativas bajo autoridad transitoria.

Una vez que se garantice la estabilidad, las fuerzas israelíes se retirarán, manteniendo un perímetro de seguridad hasta que Gaza sea segura.

El mandato de la Junta de Paz se extiende hasta finales de 2027, con informes de progreso semestrales.


FUENTE:TRT World
