El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró este sábado desde el Foro de Doha (Doha Forum) que las conversaciones sobre la Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza (ISF, por sus siglas en inglés) todavía están en curso, centrándose ahora en el mandato que tendrá y las reglas de participación.

En ese sentido, Fidan afirmó que existe una "gran incógnita" sobre cómo se conformará la ISF. También añadió que no está claro qué países se unirán, cómo será la estructura de mando ni cuál será su "primera misión".

"Hay miles de detalles y preguntas pendientes", declaró el ministro. "Creo que una vez que despleguemos la Fuerzas Internacional de Estabilización, el resto se irá resolviendo".

Relacionado TRT Español - Junta que gobernará Gaza se anunciará a final de año, dice informe, en medio del dolor en el enclave

El alto diplomático también destacó que el objetivo principal de la ISF debería ser separar las fuerzas israelíes y palestinas a lo largo de la frontera, reduciendo el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Türkiye es uno de los garantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero Israel, que mantiene relaciones conflictivas con Ankara debido a la ofensiva genocida de Tel Aviv contra el enclave, se ha opuesto a la participación de las fuerzas de seguridad turcas en la ISF.

"En Gaza, Ucrania, y gracias a Dios también en Siria, las cosas avanzan", declaró Fidan, añadiendo que los actuales esfuerzos internacionales de mediación –incluidos los apoyados por el presidente de EE.UU., Donald Trump– "coinciden en gran medida con los objetivos e intereses de Türkiye".

Durante su intervención en el Foro de Doha 2025, que se realiza este sábado y domingo en Qatar, Fidan destacó el papel de Türkiye en la acogida de refugiados de Siria y pidió esfuerzos internacionales coordinados para estabilizar al país.

El ministro recordó la política de puertas abiertas de Türkiye cuando estalló el conflicto en Siria, una apuesta que le permitió a un gran número de sirios llegar a las fronteras turcas, afirmando que este enfoque estaba impulsado por objetivos humanitarios.