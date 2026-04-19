El ejército de Israel ha matado a un palestino y ha herido gravemente a otro en el norte y el centro de Gaza, en una nueva jornada que vuelve a tensar el frágil alto el fuego en vigor.
De acuerdo con fuentes médicas, la víctima mortal perdió la vida después de que vehículos militares israelíes abrieran fuego contra tiendas de campaña de personas desplazadas en el campamento de Halawa, al este de Yabalia.
Por otro lado, un menor de 16 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un dron cuadricóptero israelí en la zona de Al-Tahlia, en Deir al-Balah. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.
Las víctimas se producen en un nuevo episodio de incumplimientos del acuerdo de alto el fuego vigente en Gaza desde octubre de 2025.
En la misma línea, fuentes locales indicaron que vehículos y helicópteros del ejército israelí abrieron fuego contra zonas situadas al este de la gobernación central.
Mientras tanto, en el sur del enclave, la artillería israelí bombardeó áreas al este de la ciudad de Jan Yunis. Estos ataques coincidieron con intensos disparos desde vehículos y helicópteros, al tiempo que embarcaciones navales atacaban la costa con proyectiles y fuego de ametralladora.
Más tarde, el sábado, fuentes médicas informaron a la agencia de noticias Anadolu de que Israel mató a otro palestino en el norte de Rafah, en otra violación del alto el fuego.
Trabajadores humanitarios bajo fuego
En paralelo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció que tropas israelíes mataron a dos conductores civiles que trabajaban en la distribución de agua para la agencia en el norte del enclave, y expresó su indignación por lo ocurrido.
“UNICEF está indignado por la muerte de dos conductores de camiones contratados para proporcionar agua potable a las familias en Gaza”, señaló la organización en un comunicado.
Según detalló, el ataque tuvo lugar en el punto de llenado de agua de Mansoura, el único operativo para abastecer la línea de agua de Mekorot que sirve a la Ciudad de Gaza.
Además, indicó que el incidente, en el que otras dos personas resultaron heridas, ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua, sin cambios en los procedimientos habituales. El punto, añadió, era utilizado varias veces al día por la agencia y sus socios humanitarios.
2.400 violaciones del alto el fuego
Cabe destacar que, el martes, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza afirmó en un comunicado que Israel ha cometido hasta ahora 2.400 violaciones del acuerdo de alto el fuego, incluyendo asesinatos, detenciones, el mantenimiento del asedio y la hambruna.
Como consecuencia, 773 palestinos han muerto y 2.171 han resultado heridos, según el ministerio de Salud de Gaza.
Redadas en Cisjordania ocupada
Por otra parte, en Cisjordania ocupada, soldados israelíes agredieron y detuvieron a dos niños palestinos durante una redada el sábado en la localidad de Al-Mughayyir.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los soldados rodeando a los menores, mientras uno de ellos es agarrado y empujado con fuerza, y otro es reducido por varios militares.
Según cifras oficiales, Israel mantiene a 360 niños palestinos detenidos en prisiones donde enfrentan condiciones similares a las de los adultos.
Estas detenciones se producen en un contexto de intensificación de las redadas, que también han afectado a las localidades de Birzeit y Beitunia.
Desde octubre de 2023, la violencia de las fuerzas israelíes y de colonos en Cisjordania ocupada ha aumentado de forma significativa, con más de 1.148 palestinos muertos y cerca de 22.000 detenciones.
En última instancia, la tregua llegó tras la ofensiva genocida de dos años lanzada por Israel contra Gaza en octubre de 2023, un conflicto que ha dejado más de 72.000 palestinos muertos y 172.000 heridos. Además, los ataques han provocado una destrucción generalizada, afectando al 90% de la infraestructura del enclave.