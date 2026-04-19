El ejército de Israel ha matado a un palestino y ha herido gravemente a otro en el norte y el centro de Gaza, en una nueva jornada que vuelve a tensar el frágil alto el fuego en vigor.

De acuerdo con fuentes médicas, la víctima mortal perdió la vida después de que vehículos militares israelíes abrieran fuego contra tiendas de campaña de personas desplazadas en el campamento de Halawa, al este de Yabalia.

Por otro lado, un menor de 16 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un dron cuadricóptero israelí en la zona de Al-Tahlia, en Deir al-Balah. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

Las víctimas se producen en un nuevo episodio de incumplimientos del acuerdo de alto el fuego vigente en Gaza desde octubre de 2025.

En la misma línea, fuentes locales indicaron que vehículos y helicópteros del ejército israelí abrieron fuego contra zonas situadas al este de la gobernación central.

Mientras tanto, en el sur del enclave, la artillería israelí bombardeó áreas al este de la ciudad de Jan Yunis. Estos ataques coincidieron con intensos disparos desde vehículos y helicópteros, al tiempo que embarcaciones navales atacaban la costa con proyectiles y fuego de ametralladora.

Más tarde, el sábado, fuentes médicas informaron a la agencia de noticias Anadolu de que Israel mató a otro palestino en el norte de Rafah, en otra violación del alto el fuego.

Trabajadores humanitarios bajo fuego

En paralelo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció que tropas israelíes mataron a dos conductores civiles que trabajaban en la distribución de agua para la agencia en el norte del enclave, y expresó su indignación por lo ocurrido.

“UNICEF está indignado por la muerte de dos conductores de camiones contratados para proporcionar agua potable a las familias en Gaza”, señaló la organización en un comunicado.

Según detalló, el ataque tuvo lugar en el punto de llenado de agua de Mansoura, el único operativo para abastecer la línea de agua de Mekorot que sirve a la Ciudad de Gaza.

Además, indicó que el incidente, en el que otras dos personas resultaron heridas, ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua, sin cambios en los procedimientos habituales. El punto, añadió, era utilizado varias veces al día por la agencia y sus socios humanitarios.