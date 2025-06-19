Desplazamiento, tras desplazamiento, tras desplazamiento: en Gaza, los palestinos no sólo son sometidos por Israel a una hambruna sin precedentes, sino que además deben trasladarse cada vez que llega una orden de evacuación. Y en cada ocasión, los lugares a los que pueden huir son menos. Cada vez, hay menos opciones. Justamente, la ONU informó este miércoles que más de 680.000 palestinos fueron desplazados nuevamente por las fuerzas israelíes en Gaza durante los últimos tres meses.

Con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró este martes que "las autoridades israelíes emitieron otra orden de desplazamiento en Jan Yunís y Deir Al-Balah". "Esto ha afectado a cientos de familias que viven en cinco vecindarios. Cinco centros de atención primaria y tres puntos médicos se encuentran a menos de 1.000 metros del área de desplazamiento", señaló Dujarric.

Y en esa línea destacó que la nueva zona de evacuación abarca tres kilómetros cuadrados adicionales, lo que significa que "la superficie actualmente bajo órdenes de desplazamiento o situada en zonas militarizadas por Israel asciende ya a más del 82% de Gaza". Por lo que alertó sobre la velocidad “alarmante” en la que están ocurriendo los desplazamientos masivos.

"Completamente inaceptable"





En medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa Gaza, la comunidad internacional sigue encendiendo las alarmas sobre los preocupantes asesinatos de palestinos a manos del Ejército de Israel cuando buscaban ayuda humanitaria.

“Cualquier acto de violencia que provoque la muerte o heridas a personas víctimas de hambruna mientras buscan asistencia para sobrevivir es completamente inaceptable”, denunció el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ese miércoles. Por eso, el organismo pidió “la protección de todos los civiles y de todos los trabajadores humanitarios que entregan ayuda vital”.

Recientemente, los hechos en los centros de distribución de ayuda se ha tornado crítica. Estos lugares, que deberían ofrecer alivio a la población, se han convertido en trampas mortales, ya que Israel sigue abriendo fuego contra civiles desesperados que acuden a estos lugares en busca de algo de alimento y de asistencia humanitaria.

Desde el inicio de las operaciones de la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, el pasado 27 de mayo, más de 300 palestinos han muerto y cerca de 3.000 han resultado heridos mientras intentaban acceder a ayuda, según fuentes médicas y humanitarias.

El PMA también informó que solo ha logrado enviar 9.000 toneladas métricas de alimentos dentro de Gaza, donde 2,1 millones de personas enfrentan hambre, y subrayó que “demasiadas” han muerto intentando acceder a esa ayuda.

“Solo una ampliación masiva de la distribución de alimentos puede estabilizar la situación, calmar la angustia y restablecer la confianza en las comunidades de que llegará más comida. Se necesitan con urgencia rutas de convoy más seguras y fiables, aprobaciones más rápidas, servicios de comunicación estables y la apertura de más pasos fronterizos”, afirmó.

“Lo que se necesita con urgencia ahora es otra tregua, para poder llegar a las familias con suministros alimentarios esenciales de manera constante, ordenada y segura, estén donde estén en Gaza. El momento de actuar es ahora. Las demoras cuestan vidas. Debemos poder hacer nuestro trabajo con seguridad”, concluyó el organismo.

OMS vuelve a pedir ingreso de ayuda humanitaria sin obstáculos





En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su preocupación por el deterioro de la situación de los centros de salud en Gaza, y pidió el ingreso sin restricciones de ayuda y combustible al enclave sitiado.

“El Complejo Médico Nasser en Jan Yunis, Gaza, enfrenta obstáculos por mantenerse operativo ante la constante presión y la falta de suministros”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, en una publicación en X.

Tedros señaló que el hospital recibió más de 300 heridos solo este martes, tras incidentes que estarían vinculados a centros de distribución de ayuda militarizados por Israel, donde murieron 75 personas, incluidos 11 niños. Actualmente, alrededor de 590 pacientes están hospitalizados, según el director de la OMS, quien destacó que esta cifra es casi el doble de la capacidad del hospital Nasser.

“El hospital no puede aumentar su capacidad debido a la falta de respiradores artificiales, monitores, camas y personal”, advirtió.

Unión Europea condena acciones militares de Israel en Gaza





Una violación directa al derecho internacional: así calificó la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, la meta de Israel de tomar el control de todo Gaza y de desplazar forzosamente a su población civil.