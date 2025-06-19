Desplazamiento, tras desplazamiento, tras desplazamiento: en Gaza, los palestinos no sólo son sometidos por Israel a una hambruna sin precedentes, sino que además deben trasladarse cada vez que llega una orden de evacuación. Y en cada ocasión, los lugares a los que pueden huir son menos. Cada vez, hay menos opciones. Justamente, la ONU informó este miércoles que más de 680.000 palestinos fueron desplazados nuevamente por las fuerzas israelíes en Gaza durante los últimos tres meses.
Con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró este martes que "las autoridades israelíes emitieron otra orden de desplazamiento en Jan Yunís y Deir Al-Balah". "Esto ha afectado a cientos de familias que viven en cinco vecindarios. Cinco centros de atención primaria y tres puntos médicos se encuentran a menos de 1.000 metros del área de desplazamiento", señaló Dujarric.
Y en esa línea destacó que la nueva zona de evacuación abarca tres kilómetros cuadrados adicionales, lo que significa que "la superficie actualmente bajo órdenes de desplazamiento o situada en zonas militarizadas por Israel asciende ya a más del 82% de Gaza". Por lo que alertó sobre la velocidad “alarmante” en la que están ocurriendo los desplazamientos masivos.
"Completamente inaceptable"
En medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa Gaza, la comunidad internacional sigue encendiendo las alarmas sobre los preocupantes asesinatos de palestinos a manos del Ejército de Israel cuando buscaban ayuda humanitaria.
“Cualquier acto de violencia que provoque la muerte o heridas a personas víctimas de hambruna mientras buscan asistencia para sobrevivir es completamente inaceptable”, denunció el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ese miércoles. Por eso, el organismo pidió “la protección de todos los civiles y de todos los trabajadores humanitarios que entregan ayuda vital”.
Recientemente, los hechos en los centros de distribución de ayuda se ha tornado crítica. Estos lugares, que deberían ofrecer alivio a la población, se han convertido en trampas mortales, ya que Israel sigue abriendo fuego contra civiles desesperados que acuden a estos lugares en busca de algo de alimento y de asistencia humanitaria.
Desde el inicio de las operaciones de la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, el pasado 27 de mayo, más de 300 palestinos han muerto y cerca de 3.000 han resultado heridos mientras intentaban acceder a ayuda, según fuentes médicas y humanitarias.
El PMA también informó que solo ha logrado enviar 9.000 toneladas métricas de alimentos dentro de Gaza, donde 2,1 millones de personas enfrentan hambre, y subrayó que “demasiadas” han muerto intentando acceder a esa ayuda.
“Solo una ampliación masiva de la distribución de alimentos puede estabilizar la situación, calmar la angustia y restablecer la confianza en las comunidades de que llegará más comida. Se necesitan con urgencia rutas de convoy más seguras y fiables, aprobaciones más rápidas, servicios de comunicación estables y la apertura de más pasos fronterizos”, afirmó.
“Lo que se necesita con urgencia ahora es otra tregua, para poder llegar a las familias con suministros alimentarios esenciales de manera constante, ordenada y segura, estén donde estén en Gaza. El momento de actuar es ahora. Las demoras cuestan vidas. Debemos poder hacer nuestro trabajo con seguridad”, concluyó el organismo.
OMS vuelve a pedir ingreso de ayuda humanitaria sin obstáculos
En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su preocupación por el deterioro de la situación de los centros de salud en Gaza, y pidió el ingreso sin restricciones de ayuda y combustible al enclave sitiado.
“El Complejo Médico Nasser en Jan Yunis, Gaza, enfrenta obstáculos por mantenerse operativo ante la constante presión y la falta de suministros”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, en una publicación en X.
Tedros señaló que el hospital recibió más de 300 heridos solo este martes, tras incidentes que estarían vinculados a centros de distribución de ayuda militarizados por Israel, donde murieron 75 personas, incluidos 11 niños. Actualmente, alrededor de 590 pacientes están hospitalizados, según el director de la OMS, quien destacó que esta cifra es casi el doble de la capacidad del hospital Nasser.
“El hospital no puede aumentar su capacidad debido a la falta de respiradores artificiales, monitores, camas y personal”, advirtió.
Unión Europea condena acciones militares de Israel en Gaza
Una violación directa al derecho internacional: así calificó la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, la meta de Israel de tomar el control de todo Gaza y de desplazar forzosamente a su población civil.
"El objetivo declarado de Israel es tomar el control de toda Gaza; alterar, reducir o cualquier otra medida territorial es una violación directa del derecho internacional. ¿Debería la población civil de Gaza, o parte de ella, verse obligada a abandonar permanentemente sus hogares? Esto también constituiría una violación del derecho internacional. Debemos calificarlo como tal", declaró.
En una sesión solicitada por el Grupo de Izquierda, las acciones de Tel Aviv contra el enclave fueron catalogadas de "genocidio" por primera vez en un debate del Parlamento Europeo. Al dirigirse a los legisladores en Estrasburgo, Kallas enfatizó que, si bien Israel tiene derecho a la legítima defensa, "lo que vemos en la práctica va más allá" de eso.
De hecho, sostuvo que el continuo bloqueo de alimentos y medicinas para los palestinos en Gaza "no protege a Israel", sino que socava "décadas de principios humanitarios".
"La situación humanitaria se está deteriorando", advirtió Kallas, refiriéndose a informes recientes que indican que más de 50 palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes mientras esperaban en la fila para recibir harina. "Los puntos de ayuda son más que impactantes. Cada día que esta ofensiva continúa, la humanidad se aleja más. ¡Ya basta!".
Kallas también mencionó un "uso desproporcionado de la fuerza", la destrucción de infraestructura civil y un "índice de muertos inaceptable". Afirmó que el 90% de la población de Gaza ya ha sido desplazada y que quienes permanecen allí dependen completamente de la ayuda humanitaria, que no se está permitiendo su entrada.
Maduro hace un llamado al pueblo judío
En medio de la brutal ofensiva que sufre Gaza, una nueva reacción provino del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien durante un discurso hizo un llamado al pueblo judío para que actúe y frene al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Durante un discurso transmitido por la cadena estatal VTV, Maduro se dirigió directamente a las comunidades judías del mundo, incluidas aquellas en los territorios palestinos ocupados y dentro de Israel, instándolas a tomar medidas contra lo que calificó como políticas destructivas de Netanyahu.
Evocando su ascendencia judía sefardí, expresó: “En nombre de la herencia que corre por mis venas, hago un llamado al noble pueblo judío del mundo, en los territorios palestinos ocupados y dentro de las fronteras del Estado de Israel: deben detener esta agresión Deben detener a Netanyahu y poner fin a esta locura de agresión infernal con los países vecinos —la locura de querer conquistar y colonizar todo el Oriente Medio y Asia Occidental”.
El domingo pasado, Maduro ya había condenado las acciones de Israel en Gaza y Cisjordania ocupada, al declarar: “Se permitió una masacre contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania ocupada, y el mundo guardó silencio. Les dieron armas, dinero, aviones y misiles —para que mataran a miles de niños, mujeres, hombres y ancianos”.
Casi 70 palestinos muertos en solo 24 horas
Un comunicado del Ministerio de Salud de Gaza indicó que en las últimas 24 horas la ofensiva israelí cobró la vida de 69 personas, mientras que otras 221 resultaron heridos.
“Muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los equipos de rescate no pueden llegar hasta ellas”, añadió el ministerio.
Al menos 55.706 palestinos han muerto durante la ofensiva genocida de Israel en Gaza desde octubre de 2023, de acuerdo a la entidad, mientras más de 130.101 han resultado heridos.
Rechazando los llamados internacionales a un alto el fuego, el ejército israelí ha mantenido su brutal ofensiva contra Gaza.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.