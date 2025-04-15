Cuando me enteré de la detención de Rumeysa Ozturk, estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts, a manos de agentes enmascarados en Massachusetts, no pude evitar sentirme identificado por el perfilamiento del que ella fue víctima.

En un impactante video que circuló en redes, se ve cómo agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos la arrestaron, mientras gritaba de susto fuera de su casa en Somerville, un suburbio de Boston.

En el video, una persona en la calle les grita: "¿Quiénes son? No parecen policías. ¿Por qué esconden sus caras?” La escena parecía más un secuestro que un arresto. A un espectador latinoamericano puede recordarle los tiempos más oscuros de las dictaduras.

Antes de su arresto, Ozturk fue registrada en Canary Mission un sitio web proisraelí que señala a estudiantes y activistas propalestinos. En 2017, yo viví una experiencia similar al ser perfilado allí por mi rol en el movimiento estudiantil en solidaridad con Palestina.

Relacionado TRT Global - Türkiye trabaja para asegurar la liberación de su ciudadana detenida en EE.UU.

El objetivo declarado de la plataforma es “exponer” activistas que "promueven el odio de los Estados Unidos e Israel” pero después de una mirada es claro que su verdadera meta es difamar a cualquier persona que se atreve a criticar Israel o el genocidio en Gaza.

Canary Mission incita el miedo y hostiga a activistas poniendo sus fotos y redes sociales en una lista que amenaza destruir su reputación a través de falsas acusaciones.

El perfil que crearon sobre mí, que era de casi 20 páginas, me acusaba de "promover odio” por abogar que mi entonces universidad, la Universidad Estatal de Ohio, debería desinvertir fondos en empresas que apoyaban violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina. Me acusaba de apoyar grupos terroristas por el simple hecho de mostrar solidaridad en redes sociales con presos políticos palestinos.

Poco después de aparecer en el sitio, fui sujeto a varios ataques de trolls en Twitter donde varias cuentas me amenazaron, me acusaron de ser un simpatizante de terroristas, y pidieron mi expulsión de la universidad donde estaba cursando la maestría. Por temor, cambié mi usuario y los ajustes de privacidad en todas mis redes sociales.

No me arrepiento de nada de lo que dije en solidaridad con Palestina pero igualmente el hecho de que estaba en la lista me causaba terror psicológico cuando estaba solicitando trabajo. No sabía si iba a obstaculizar mi búsqueda o no pero me hacía cuestionar si cada rechazo era un resultado de la lista o no.