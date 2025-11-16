En el corazón montañoso del Monte Líbano, la aldea de Chouf es el punto de partida de la historia de Nada Ghanem, ingeniera agrícola y profundamente ligada a la tierra que la vio nacer. Una región célebre por sus valles y bosques, donde la agricultura es un legado transmitido de generación en generación.

“Crecí escuchando las historias de mis abuelos sobre su vínculo con la tierra. Mi abuelo solía decir que la tierra te da tanto como la amas”, rememora Ghanem en diálogo con TRT Español. “Para él, la tierra no era solo tierra, sino un ser vivo. Podía saber si estaba sedienta o saciada únicamente por su color y su olor”.





Las raíces de una crisis y el nacimiento de una solución





Pero, como en tantas zonas rurales del mundo actual, Ghanem fue testigo de cómo los jóvenes abandonaban la región, y con ella sus tradiciones, en busca de oportunidades lejos de casa. Mientras que otros, como Abu Saleh, veterano agricultor, se aferraban con esfuerzo a mantener esas costumbres vivas.

“Ya no crece nada en esta tierra. La tierra está muerta”, le confesó Saleh, aludiendo a una crisis ambiental que ha mermado la capacidad del suelo para retener la humedad y ha hecho cada vez más difícil que las semillas prosperen en la zona.

“Podía ver la tristeza en sus ojos; cómo trabajaba desde el amanecer y, aún así, volvía a casa con las manos vacías. Plantaba, pero apenas recogía”, recuerda Ghanem desde el centro del Líbano.

Aquel episodio de hace más de una década fue la chispa que la llevaría a fundar Dooda Solutions, la primera explotación de lombricultura a gran escala del país, que hoy ha revolucionado la manera en que los agricultores libaneses afrontan la salud del suelo y practican una agricultura más sostenible.





“La tierra no muere sola”





Años más tarde, durante sus estudios de posgrado, Ghanem se especializó en gestión de ecosistemas y profundizó en la ciencia que explicaba lo ocurrido en los campos de Abu Saleh. “La tierra no muere sola. Somos nosotros quienes la estamos destruyendo poco a poco con pesticidas y fertilizantes químicos”, subraya.

Las investigaciones muestran que los suelos del Líbano están al borde del colapso debido al uso excesivo de fertilizantes químicos y pesticidas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los agricultores libaneses aplican unas de las dosis más elevadas de la región: alrededor de 331 kilos de fertilizantes y 7 kilos de pesticidas por hectárea cada año. Este uso intensivo ha ido despojando al suelo de microbios esenciales, debilitando su estructura y dejando extensas áreas de cultivo gravemente degradadas.

“La inmunidad de las plantas se deterioró a causa del abuso de fertilizantes químicos, que con el tiempo destruyen la vida microbiana del suelo, dejándolo estéril y sin nutrientes naturales”, relata.

Durante su tesis sobre el uso de lombrices de tierra para descomponer los residuos orgánicos y transformarlos en un compost rico en nutrientes, Ghanem constató el poder regenerador de estos organismos. Mediante análisis microscópicos y ensayos de campo, observó cómo las lombrices convertían los desechos orgánicos en fertilizante vivo, devolviendo la actividad microbiana a suelos antes agotados y sin vida.

“La idea nació de mi conciencia sobre dos problemas críticos: por un lado, la acumulación de residuos orgánicos en el Líbano y la región sin un sistema eficaz de gestión. Por otro, la grave degradación de la salud del suelo por la dependencia excesiva de los fertilizantes químicos”, explica.





Construyendo un negocio a partir de lombrices de tierra





En 2014, con poco más que unos contenedores de plástico, un cubo de agua y unos cuantos kilos de lombrices, Nada Ghanem puso en marcha Dooda Solutions desde unos comienzos tan modestos como ambiciosos. El nombre, que en árabe significa “lombriz de tierra”, encapsulaba su propósito: cambiar la percepción sobre estos discretos aliados de la agricultura.