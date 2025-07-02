Con una mezcla de tono burlón y lenguaje provocador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó polémica este martes al visitar el recién inaugurado centro de detención para migrantes apodado “Alcatraz de los Caimanes”, en Florida.

El centro ha sido objeto de fuertes críticas por parte de activistas ambientales y defensores de derechos humanos, ya que está rodeado por pantanos repletos de caimanes y serpientes venenosas. No obstante, Trump lo presentó como un símbolo de su dura política de inmigración.

El mandatario describió la instalación como “rodeada de kilómetros de pantanos traicioneros”, y hasta bromeó con que los reptiles actuarán como guardias de seguridad. "Muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes (...) no hay que pagarles tanto", bromeó.

"Las serpientes son rápidas, pero los caimanes... Vamos a enseñarles cómo escapar de un caimán, ¿de acuerdo? Si escapan de la prisión, cómo huir. No corras en línea recta. Corre así. ¿Y sabes qué? Tus posibilidades aumentan aproximadamente un 1%”, ironizó, imitando con la mano un movimiento en zigzag.

Ubicado en los Everglades, a 80 kilómetros de Miami, el centro tiene capacidad inicial para 1.000 migrantes en situación irregular, con planes de expansión hasta 5.000 personas. Según el Gobierno de Trump, estará destinado a personas que estén en EE.UU. y tengan antecedentes penales.

Durante su visita, el presidente comparó este centro con la histórica prisión de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, conocida por su aparente imposibilidad de fuga. Junto al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, repitió sonriente el nombre de “Alligator Alcatraz”, es decir, “Alcatraz de los Caimanes”.

La construcción se completó en tiempo récord, apenas ocho días según DeSantis, con grandes carpas blancas que recuerdan a las usadas durante la pandemia de COVID-19, equipadas con literas en jaulas de metal.

Trump afirmó que aquí serán recluidas “las personas más viciosas del planeta”, y sugirió que las personas naturalizadas con antecedentes penales podrían perder su ciudadanía.

Cuando se le preguntó si la ubicación del centro tenía como objetivo disuadir a quien intente escapar mediante la posibilidad de ser devorados por los animales salvajes, el presidente respondió: "Supongo que ese es el concepto".

"No quisiera recorrer los Everglades por mucho tiempo. Eso mantendrá a la gente donde se supone que debe estar", agregó.

Protestas de ambientalistas y pueblos originarios

La visita presidencial a la “Alcatraz de los Caimanes” estuvo marcada por protestas de organizaciones ambientalistas y comunidades nativas, que denunciaron que la construcción del centro amenaza el ecosistema frágil y protegido.