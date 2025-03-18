Desde la caída del régimen dictatorial de Bashar al Assad en Siria, 145.639 sirios que buscaron refugio en Türkiye han regresado a su país, según Yilmaz.Mientras Siria avanza en su proceso de reconstrucción, Türkiye destaca la importancia de garantizar la seguridad y estabilidad para asegurar un regreso sostenible de los refugiados.