TÜRKİYE
4 min de lectura
Türkiye dice que el desarme de Hamás debe estar condicionado a la creación de un Estado palestino
Türkiye sostiene que cualquier desarme por parte de los grupos armados palestinos debe estar firmemente vinculado a la creación de un Estado palestino soberano, unificado e independiente.
Türkiye dice que el desarme de Hamás debe estar condicionado a la creación de un Estado palestino
La conferencia de la ONU tuvo como objetivo elaborar una hoja de ruta con plazos concretos para implementar una solución de dos Estados. / Others
3 de agosto de 2025

Ankara rechazó categóricamente las afirmaciones que sugerían que apoyaba el desarme de Hamás durante la reciente conferencia de la ONU sobre Palestina, celebrada del 28 al 30 de julio de 2025.

La conferencia, formalmente titulada “Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la Resolución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados”, fue copresidida por Arabia Saudita y Francia en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El artículo 11 de la declaración final, que hace referencia a “el fin del gobierno de Hamás en Gaza y la transferencia de armas a la Autoridad Palestina bajo supervisión internacional”, fue malinterpretado por algunos como un llamado al desarme.

Sin embargo, Türkiye aclaró que la mención original al “desarme” fue eliminada tanto del texto principal como del anexo, tras su intervención.

En su lugar, la referencia fue reformulada para vincular la transferencia de armas con el objetivo político más amplio de la creación de un Estado palestino.

“Basándose en el historial de Israel, Türkiye considera que cualquier desarme por parte de los grupos armados palestinos debe estar estrictamente condicionado al establecimiento de un Estado palestino soberano, contiguo e independiente, con Jerusalén Este como su capital, o a un acuerdo interpalestino alcanzado mediante un proceso de reconciliación”.

“Sin embargo, con el fin de preservar la unidad de la comunidad internacional, optamos por no presentar objeciones formales esta vez. Esperamos que nuestras preocupaciones se tomen en cuenta en procesos futuros”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

De manera similar, Türkiye desmintió haber solicitado a Hamás la liberación incondicional de los rehenes israelíes.

Ankara subrayó que el artículo 8 debe interpretarse en el contexto más amplio del acuerdo de alto el fuego.

Ese artículo expresa apoyo a los esfuerzos de mediación liderados por Egipto, Qatar y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que ponga fin de forma permanente a las hostilidades, garantice la liberación de todos los rehenes, facilite el intercambio de prisioneros palestinos, el retorno de todos los cuerpos y la retirada total del ejército israelí de Gaza.

RECOMENDADOS

La conferencia de tres días en la ONU tuvo como objetivo trazar una hoja de ruta concreta y con plazos definidos para implementar la solución de dos Estados al conflicto. Reunió a 122 Estados miembros de la ONU y seis organizaciones internacionales.

El evento fue copresidido por el ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot. La delegación palestina estuvo encabezada por el primer ministro Mohammad Mustafa y el ministro de Relaciones Exteriores Varsen Aghabekian. En total, 32 países participaron a nivel de canciller, mientras que otros estuvieron representados por viceministros o enviados especiales.

También intervinieron el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Asamblea General, Philemon Yang.

Türkiye estuvo representada por el viceministro de Exteriores Nuh Yilmaz y desempeñó un papel clave al copresidir uno de los ocho grupos de trabajo, específicamente el centrado en la protección de la solución de dos Estados.

Uno de los resultados más significativos de la conferencia fue el impulso hacia el reconocimiento del Estado de Palestina, a pesar de la presión ejercida por Estados Unidos e Israel.

El 29 de julio, durante la conferencia, quince países —entre ellos Francia, Irlanda, Australia, Canadá, Noruega y España— emitieron una declaración conjunta denominada “Llamado de Nueva York”, en la que expresaron su intención o disposición de reconocer a Palestina durante la próxima Semana de Alto Nivel de la 80ª Asamblea General de la ONU.

El Reino Unido también dio señales de un cambio de política. Su secretario de Exteriores, David Lammy, afirmó que si Israel no ponía fin a sus ofensivas militares en Gaza y no se comprometía con una paz duradera basada en la fórmula de los dos Estados, el Reino Unido avanzaría en el reconocimiento de Palestina durante esa misma sesión de la ONU.

RelacionadoTRT Global - Türkiye inicia los primeros envíos de gas natural a Siria


FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato