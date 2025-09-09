Las alertas de la Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo israelí y llevar ayuda a Gaza, se encendieron durante la madrugada de este martes, cuando uno de sus barcos insignia fue impactado por lo que sus organizadores denuncian como un dron frente a la costa de Túnez. Mientras las autoridades locales rechazan que hubiera un ataque, los activistas insisten en su versión y difundieron videos del momento.

En la embarcación viajaban organizadores y miembros del comité directivo, entre ellos la activista climática sueca Greta Thunberg, la activista Yasemin Acar, el brasileño Thiago Ávila y el turco Suayb Ordu, y otras figuras que fueron parte del equipo del Madleen, un barco humanitario anterior que sufrió una incursión de las fuerzas israelíes en junio pasado.

“Un dron apareció justo encima, lanzó una bomba, explotó y el barco se incendió”, relató Yasemin Acar en Instagram.

Los canales oficiales de la flotilla difundieron un video grabado a la medianoche del martes, que muestra una ráfaga descendiendo desde lo alto y capta el sonido de un impacto sobre una de las embarcaciones, que después se incendió. En las imágenes se observa un objeto que cae sobre el barco y provoca una explosión y fuego.

El comunicado de la flotilla señaló que “todos los pasajeros y la tripulación están a salvo”, y que la investigación ya estaba en marcha. Las personas que iban a bordo de la embarcación, que navega bajo bandera portuguesa, aseguraron que el fuego “no provocó daños mayores, sino superficiales”, y que la nave continuará rumbo a Gaza este miércoles.

"Los actos de agresión destinados a intimidar y desviar nuestra misión no nos detendrán. Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y firmeza”, añadió el comunicado.

“¿Quién es el dueño de ese dron? Estamos en territorio soberano tunecino”, dijo Ávila en un video desde el puerto, donde los barcos comenzaron a atracar el domingo, mientras esperan a otras embarcaciones para seguir su ruta hacia Gaza.

Por su parte, una activista partícipe de la flotilla, Hannah, explicó en un video publicado por TRT World: “Creo que es muy importante subrayar que este es un ataque directo contra una misión no violenta y humanitaria, que es un ataque directo contra suelo tunecino porque no fue en aguas internacionales. Y que es un ataque directo contra Portugal porque el barco llevaba una bandera portuguesa”.

Y añadió: “Este era básicamente el barco con más probabilidades de ser atacado. Así que teníamos personas vigilándolo, y esas personas que lo observaban eran quienes estaban a bordo. El dron llegó, lanzó un artefacto incendiario y el barco se prendió fuego. En cinco o seis minutos la tripulación y los policías a bordo lograron apagar las llamas. Todos los que estaban en el barco están bien”.