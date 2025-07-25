La economía de Estados Unidos crecerá este año solo un 1,4%, la mitad de lo registrado en 2024, como resultado de la incertidumbre generada por las políticas comerciales del actual Gobierno del presidente Donald Trump, centradas en la imposición de aranceles a otros países.

Así lo pronostican el Banco Mundial, en su informe semestral Perspectivas Económicas Mundiales, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ambas entidades también anticipan una desaceleración progresiva del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), con estimaciones de 1,6% en 2025 y 1,5% en 2026.

Aunque esta situación afecta a toda la sociedad, la comunidad latina es una de las más perjudicadas, según líderes de la comunidad. Señalan además que las políticas migratorias cada vez más restrictivas incluyen redadas en iglesias, escuelas y lugares de trabajo, así como intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas indocumentadas en Estados Unidos.

“Creo que la comunidad hispana no está preparada para afrontar todo lo que está por llegar, especialmente en lo relativo al día a día. No son solo las medidas migratorias, estamos hablando de cómo afrontar el precio de la cesta básica de la compra, la disminución de posibilidades de empleo o el alto coste de la vivienda”, dice a TRT Español Octavio Hinojosa, presidente de la Asociación de Líderes Hispanos de EE.UU.

“En estos momentos, en Austin, donde vivo, hay muchos locales vacíos. Estamos hablando de restaurantes que hasta hace poco estaban repletos de personal y clientes. La actual política económica y migratoria está afectando a cocineros y camareros pero también a un número importante de población latina que antes iba a comer y consumir en esos locales”, añade Octavio.

Arraigo e incertidumbre

Este panorama socioeconómico tiene un significado personal para muchos latinos, como Octavio, cuya historia de vida refleja las raíces profundas y los desafíos continuos que enfrentan las familias migrantes en Estados Unidos.

Octavio, de 53 años, nació en EE.UU. tras la llegada de sus padres desde México en 1974. Su padre había dejado su puesto como oficial del ejército mexicano y fue a California en busca de oportunidades laborales.

Octavio vivió en varios estados siguiendo a su padre, quien trabajaba en la construcción de refinerías petrolíferas y plantas nucleares en Estados Unidos, hasta que se licenció en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Desde hace 20 años, forma parte de una asociación creada para promover el liderazgo hispano en todos los sectores de la sociedad estadounidense.

Perspectivas económicas

Desde su cargo, que le ha permitido seguir de cerca la evolución de la comunidad latina en las últimas décadas, Octavio expresa una creciente preocupación: siente “frustración e impotencia por la inestabilidad económica y social que afronta el país. No sabemos cómo hacer para enfrentar lo que nos espera”.

En diálogo con TRT Español, destaca que esta inquietud se encuentra en distintos sectores de la sociedad latina. “La incertidumbre de no saber qué va a pasar con la inflación, el empleo y las tasas de interés se está apoderando tanto de la población documentada como de la que no lo está, pero está impactando especialmente en estos últimos, que por miedo a las deportaciones ni siquiera pueden ir a trabajar a sectores fundamentales para la economía de este país como la hostelería, construcción, agricultura e incluso sanidad”, reflexiona el representante de la comunidad.