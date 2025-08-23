CDMX, México —Desde pequeña, Guadalupe Gutiérrez ha tenido al tejate como una presencia constante en su vida. Originaria de Teotitlán del Valle, un pueblo en Oaxaca al sureste de México, no recuerda exactamente cuándo probó por primera vez esta bebida hecha a base de maíz y cacao, pero sospecha que fue desde que era bebé, pues en su comunidad se consume casi tanto como la leche.

Lupita, como le gusta que le llamen, cuenta que desde que tiene memoria, el tejate se reserva para momentos especiales, como el inicio de la siembra. En muchas comunidades de Oaxaca, esta todavía se realiza con arado tradicional, es decir, dos animales, que pueden ser vacas o mulas, son unidos con un yugo que lleva una cuchilla de madera para abrir surcos en la tierra sin dañar el suelo. Posteriormente las semillas se arrojan a la tierra y se tapan con las manos o los pies.

Durante las extensas jornadas en el campo, el tejate —de textura espumosa y ligeramente grumosa— se convierte en un alimento esencial. “Cuando inicia la siembra, se les lleva a quienes trabajan la tierra el almuerzo y una buena cantidad de tejate, porque esta bebida no solo refresca, también fortalece el cuerpo”, explica Guadalupe Gutiérrez, cocinera tradicional de 27 años. “Llevar el tejate al campo es una ceremonia que se ha transmitido de generación en generación, y un acto de respeto y conexión con la Madre Tierra”.

¿Pero cómo es que esta bebida a popularizarse en decenas de ciudades de todo el país e incluso ha llegado hasta territorio estadounidense?

Un elixir sagrado que sigue vigente

El tejate ha alcanzado una gran popularidad tanto en áreas rurales como urbanas del país, e incluso su presencia se ha extendido a ciudades en Estados Unidos como Los Ángeles debido a la amplia presencia de comunidades migrantes. Su venta representa una fuente clave de ingresos para muchas familias que lo elaboran de forma artesanal.

A pesar del crecimiento en la oferta de refrescos y bebidas azucaradas —en un país que figura entre los principales consumidores de estos productos—, el tejate ha logrado conservar su lugar. Además de ser una alternativa más saludable, es una bebida profundamente ligada a las raíces culturales de México.

Esta bebida es un legado ancestral que conecta a Oaxaca con sus raíces prehispánicas y la riqueza cultural de Mesoamérica. Originario de los Valles Centrales de ese estado, es conocido en zapoteco como cu'hub y en náhuatl como tejate —que significa “agua harinada”— y ha sido parte fundamental de ceremonias de siembra y cosecha desde hace más de 3.500 años.

Desde tiempos prehispánicos, la preparación del tejate era un acto ceremonial en sí mismo, donde los ingredientes naturales como el maíz, el cacao y la flor del cacao o rosita de cacao se molían y se mezclaban cuidadosamente para dar paso a un elixir sagrado.

El tejate era considerado la “bebida de los dioses” y era consumida por sacerdotes y reyes zapotecas como símbolo de gratitud y conexión con la tierra.

Luis Mendoza, promotor cultural, destaca que llevar tejate al campo es una práctica que ha evolucionado y que se mantiene viva como un homenaje a la tierra y a quienes la trabajan.

"El tejate es una bebida muy ancestral que simboliza la larga historia del cultivo del maíz y su estrecha conexión con el cacao, reflejando un sincretismo entre la comida y lo espiritual”, detalla Mendoza. “Es un ritual indispensable que acompaña a quienes pasan semanas trabajando la tierra, simbolizando la relación entre el terreno, las personas y los rituales que se realizan en cada lugar”.

Cómo se hace el tejate