TÜRKİYE
3 min de lectura
El presidente Erdogan anuncia que Türkiye será sede de importantes cumbres mundiales en 2026
Türkiye se prepara para un intenso 2026 en el terreno de la diplomacia global mientras se dispone a albergar la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP31, la reunión de la OTAN y la cumbre de los Estados Túrquicos.
El presidente Erdogan anuncia que Türkiye será sede de importantes cumbres mundiales en 2026
El presidente Erdoğan confirma que líderes de todo el mundo se reunirán en Türkiye en 2026 / AA
4 de diciembre de 2025

Türkiye se prepara para un 2026 marcado por una intensa actividad diplomática, con varias cumbres internacionales que situarán a Ankara en el centro de la agenda global. El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró este martes que el país “verá un año de cumbres globales en 2026, en todos los sentidos”. 

En este marco, la ciudad turística de Antalya recibirá a casi 200 países para la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP31, mientras que Ankara acogerá la Cumbre de Líderes de la OTAN en julio.

Además, Erdogan anunció que Türkiye convocará la 13ª Cumbre de la Organización de Estados Túrquicos. 

“Un mundo más justo es posible”

Por otra parte, el presidente destacó la participación de Türkiye en la reciente Cumbre del G20 en Sudáfrica, haciendo hincapié en el peso económico del grupo y en su papel central para afrontar los desafíos globales. Según recordó, los países del foro representan el 85% de la economía mundial y dos tercios de la población del planeta. 

Asimismo, señaló que mantuvo reuniones bilaterales “significativas” durante el encuentro, en las que Ankara reiteró su llamamiento a una gobernanza internacional más equitativa. Este compromiso, afirmó, se remonta a la presidencia turca del G20 en 2015 y quedó sintetizado de nuevo en el mensaje “Un mundo más justo es posible”, pronunciado en Johannesburgo.

Cumbre de la OTAN

En cuanto a la cumbre de la OTAN, Erdogan recordó que tendrá lugar en julio en Ankara y que Türkiye espera que dicho encuentro siente las bases para decisiones “muy importantes” para el futuro de la Alianza. 

RECOMENDADOS

No obstante, esta no será la primera vez que el país acoge una cita estratégica del bloque: en 2004, Estambul fue sede de una reunión en la que los líderes discutieron la ampliación de la organización, las operaciones en Afganistán e Iraq y la instauración de la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI, por sus siglas en inglés). Dicho marco, en efecto, busca ofrecer a países no pertenecientes a la OTAN en Oriente Medio la posibilidad de cooperar con la Alianza a largo plazo.

RelacionadoTRT Español - La COP30 arranca en Brasil entre la urgencia climática, el negacionismo y las ausencias: las claves

Cumbre COP31

En relación con la COP31, Türkiye llega respaldada por el papel destacado de la primera dama Emine Erdogan en la agenda ambiental.

A través del Proyecto “residuo cero”, lanzado en 2017 y reconocido internacionalmente, ha promovido prácticas de reciclaje, reducción de desechos y economía circular. Gracias a este impulso, la iniciativa obtuvo el Premio a la Acción de los Objetivos Globales del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), lo que contribuyó a elevar el perfil internacional del país.

Además, Emine Erdogan presidió la Junta Asesora de Alto Nivel de la ONU sobre “residuo cero”, desde donde ha insistido en la acción climática como responsabilidad hacia las generaciones futuras.

Cumbre de los Estados Túrquicos

Finalmente, Türkiye acogerá en 2026 la 13ª Cumbre de los Estados Túrquicos, tras la edición celebrada en Azerbaiyán. Durante aquella reunión, Erdogan instó a los países miembros a asumir un papel más activo en la estabilidad y la seguridad regionales. Con la próxima cita, Ankara pretende consolidar esta línea de cooperación y, al mismo tiempo, reforzar su presencia en el espacio túrquico.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan