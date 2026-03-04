“No a la guerra”: con estas cuatro palabras, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, reiteró este miércoles la posición de su país respecto al escalado conflicto que vive Oriente Medio, por cuenta de los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán y la posterior represalia de Teherán. Los comentarios de Sánchez, además, llegan en un momento de alta tensión con Washington, pues su homólogo estadounidense, Donald Trump, había amenazado apenas horas antes a Madrid con suspender el comercio por completo, ante la negativa de La Moncloa a que EE.UU. utilice las bases militares de Morón y Rota en su guerra contra Irán.

“Desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente”, sostuvo Sánchez. Y luego añadió: “Es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre”.

Por eso, refiriéndose a la andanada de acciones militares que cruzan Oriente Medio explicó que “nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados. Tal y como dicen los promotores para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y por tanto, con consecuencias graves también a escala global”.

Y, pidiendo que las partes involucradas pongan fin al conflicto añadió que la posición de España “es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza”. “En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos a la población civil. En segundo lugar, no asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos de bombas y finalmente, no a repetir los errores del pasado”, detalló.

En esa línea indicó que Madrid va a colaborar “con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, que son dos caras de la misma moneda”. También anticipó un trabajo conjunto con los aliados europeos “en una respuesta coordinada y que pueda ser definitivamente eficaz”.

De hecho, aseguró que “rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas”.

Y luego sentenció, en lo que pareció ser una alusión superficial a las amenazas de Trump, “no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses. Simplemente por el miedo a las represalias de algunos, porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral, de nuestro país”.

España cuenta “con los recursos necesarios”

Al principio de su intervención, Sánchez sostuvo que “España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también de nuevo a esta crisis. Tenemos la capacidad también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria”.

Una declaración que parece tener el objetivo de proporcionar tranquilidad al país y a la población, después de que Trump planteara este martes la posibilidad de suspender las relaciones comerciales con España, al calificarla de "terrible" aliado. "Vamos a cortar todo el comercio", declaró en una rueda de prensa con el canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca.

"Podría mañana, o mejor aún hoy, detener todo lo que tenga que ver con España, todos los negocios relacionados con España". "El Tribunal Supremo reafirmó su capacidad para implementar un embargo", añadió el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La reacción del mandatario estadounidense y de su gobierno se debió a que Madrid no permitió el uso por parte de Washington de las bases que tiene en el país para atacar Irán. Se trata de la base naval de Rota y la base aérea de Morón, herencia de un acuerdo firmado en 1953 entre Estados Unidos y España. La medida del Gobierno de Sánchez llevó a que las fuerzas de EE.UU. reubicaran 15 aviones, incluidos aviones cisterna de reabastecimiento