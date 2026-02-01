Pasaron dos años hasta que Israel finalmente reabrió el vital cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, aunque con restricciones. Medios israelíes reportan que el paso ha vuelto a funcionar este domingo bajo un denominado “plan piloto”, aunque se espera que la circulación de personas comience hasta el lunes 2 de febrero.

"Según los cálculos, el movimiento de personas comenzará mañana (lunes) en ambas direcciones, y se espera que unas 150 personas salgan de Gaza diariamente, en comparación con las aproximadamente 50 que regresarán", informó el diario Yedioth Ahronoth en la mañana del domingo.

El cruce de Rafah es una puerta de entrada vital a Gaza, tanto para civiles como para la ayuda humanitaria. Sin embargo, permaneció cerrado desde que las fuerzas israelíes lo ocuparon en mayo de 2024 en medio de su ofensiva genocida en Gaza, salvo una breve y limitada reapertura a principios de 2025.

El organismo del Ministerio de Defensa de Israel que coordina los asuntos civiles palestinos (COGAT), declaró este domingo que "el cruce de Rafah se abrió hoy solo para el paso limitado de residentes".

Un funcionario de salud de Gaza indicó que unos 200 pacientes esperaban a que se les permitiera salir del territorio una vez abierto el paso.

Mientras tanto, un grupo de "unos 40 palestinos afiliados a la Autoridad Palestina ha llegado al lado egipcio del cruce para que se les permita entrar en Gaza y comenzar su trabajo", declaró un funcionario palestino bajo condición de anonimato.

La reapertura del cruce ocurre apenas horas después de que Gaza sufriera uno de sus días más letales este sábado, cuando al menos 37 palestinos murieron por cuenta de los múltiples ataques israelíes en todo el enclave. Lo que marcó una de las violaciones más graves al alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.