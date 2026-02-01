Pasaron dos años hasta que Israel finalmente reabrió el vital cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, aunque con restricciones. Medios israelíes reportan que el paso ha vuelto a funcionar este domingo bajo un denominado “plan piloto”, aunque se espera que la circulación de personas comience hasta el lunes 2 de febrero.
"Según los cálculos, el movimiento de personas comenzará mañana (lunes) en ambas direcciones, y se espera que unas 150 personas salgan de Gaza diariamente, en comparación con las aproximadamente 50 que regresarán", informó el diario Yedioth Ahronoth en la mañana del domingo.
El cruce de Rafah es una puerta de entrada vital a Gaza, tanto para civiles como para la ayuda humanitaria. Sin embargo, permaneció cerrado desde que las fuerzas israelíes lo ocuparon en mayo de 2024 en medio de su ofensiva genocida en Gaza, salvo una breve y limitada reapertura a principios de 2025.
El organismo del Ministerio de Defensa de Israel que coordina los asuntos civiles palestinos (COGAT), declaró este domingo que "el cruce de Rafah se abrió hoy solo para el paso limitado de residentes".
Un funcionario de salud de Gaza indicó que unos 200 pacientes esperaban a que se les permitiera salir del territorio una vez abierto el paso.
Mientras tanto, un grupo de "unos 40 palestinos afiliados a la Autoridad Palestina ha llegado al lado egipcio del cruce para que se les permita entrar en Gaza y comenzar su trabajo", declaró un funcionario palestino bajo condición de anonimato.
La reapertura del cruce ocurre apenas horas después de que Gaza sufriera uno de sus días más letales este sábado, cuando al menos 37 palestinos murieron por cuenta de los múltiples ataques israelíes en todo el enclave. Lo que marcó una de las violaciones más graves al alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.
"Una fase piloto inicial"
Previamente, Israel había condicionado la apertura del cruce a la recuperación del cuerpo del último rehén israelí en Gaza, Ran Gvili, retrasando así la implementación. Solo tras la devolución de los últimos restos la semana pasada, Tel Aviv confirmó una reapertura con límites estrictos, incluyendo la autorización de seguridad previa y la coordinación con Egipto, así como la supervisión de la UE sobre los movimientos de las personas.
Justamente, el COGAT anunció que el cruce de Rafah volvería a funcionar dos días después de que el cuerpo de Gvili fuera recuperado.
El domingo, la entidad describió la reapertura como "una fase piloto inicial". Y añadió que las partes involucradas estaban realizando "preparativos preliminares para aumentar la disponibilidad para el pleno funcionamiento del cruce". "El paso efectivo de residentes en ambas direcciones comenzará una vez finalizados estos preparativos", detalló.
Una reapertura más amplia está prevista para el lunes, informaron tres fuentes familiarizadas con las condiciones para permitir el paso.
Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el número de palestinos autorizados a entrar o salir, añadieron las fuentes, señalando que Egipto planea admitir a "todos los palestinos a quienes Israel autorice a salir".
Ahora bien, Naciones Unidas busca que el cruce esté abierto tanto para el transporte humanitario como para el del sector privado, lo cual es vital para reactivar la economía de Gaza, declaró el miércoles el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.
El coordinador adjunto de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, declaró en una reunión del Consejo de Seguridad que los trabajadores humanitarios se enfrentan a retrasos y negaciones de carga en los cruces, así como a rutas limitadas para el transporte de suministros dentro de Gaza.