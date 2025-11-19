La inteligencia artificial está reescribiendo la medicina a nivel global, con algoritmos capaces de detectar anomalías en estudios por imágenes, predecir complicaciones en terapia intensiva, anticipar brotes de enfermedades y desarrollar medicamentos. En Argentina, estas tecnologías comienzan a abrirse paso en clínicas y consultorios, aunque de manera incipiente, entre restricciones presupuestarias, dilemas éticos e investigación.

En la actualidad, la IA mueve miles de millones de dólares en el campo de la medicina tradicional. Estados Unidos, China, Japón, Brasil y Canadá cuentan con estrategias específicas de diagnóstico y pronóstico basadas en inteligencia artificial, así como el desarrollo de medicamentos y tratamientos que reducen tiempos y afinan la precisión.

En abril, la consultora Precedence Research calculó que el mercado global de IA en el sector de salud ascendió a 36.960 millones de dólares en 2025, y estimó que para 2034 alcanzará a los 613.810 millones.

Mientras las grandes potencias invierten en sistemas complejos que abren camino a nuevas oportunidades para la salud, Argentina enfrenta su propio desafío: innovar con presupuestos limitados y adaptar la tecnología a los problemas locales.

Un asistente para los médicos





En el Hospital Italiano de Buenos Aires, una institución privada sin fines de lucro, investigadores desarrollan un modelo de IA alimentado con datos de pacientes internados en terapia intensiva y sus historias clínicas. Así, asisten a médicos en la toma de decisiones, identificación de diagnósticos y diseño de tratamientos.

“La IA ayuda a los médicos a procesar gran cantidad de información en poco tiempo”, afirma a TRT Español el ingeniero Marcelo Risk, investigador y director del Instituto de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica y del Hospital Italiano, a cargo de la iniciativa.

El modelo arrojó resultados prometedores en pruebas preliminares y permitiría, una vez esté entrenado, enviar alertas tempranas al equipo médico para indicar si un paciente podría mejorar, permanecer estable o empeorar, lo que facilitaría el trabajo diario.

Risk y su equipo confían en que toda la información procesada por algoritmos —monitoreo de presión arterial, estado del corazón, respiración y biomarcadores, entre otras— podrán utilizarse para diseñar tratamientos de “medicina personalizada”.

Para el ingeniero es fundamental que Argentina desarrolle sus propias bases de datos y algoritmos. “Si utilizamos sistemas entrenados con datos de otros países, las singularidades de los pacientes son distintas y las soluciones no serán las más óptimas. También otorga más soberanía”, asegura.

Para Risk, Argentina está a las puertas de una gran oportunidad para desarrollar sistemas propios, aunque matiza: “Obviamente tenemos restricciones de presupuesto”. Y agrega: “Hay que ganar la confianza de la gente, es una nueva herramienta y el desafío es utilizarla de la mejor forma posible”.

Inteligencia artificial para prevenir el dengue





Además del potencial que tiene para la atención clínica, la inteligencia artificial gana terreno en investigaciones y modelos científicos que permitirían la prevención de afecciones potencialmente mortales.

Bajo esa premisa, investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) desarrollaron un sistema científico basado en IA y “machine learning” (aprendizaje automático, en español) para prevenir el dengue, una enfermedad viral transmitida por el mosquito aedes aegypti que provoca síntomas como fiebre alta y dolores musculares, y puede derivar en hemorragias graves.

“El objetivo es tener una estimación sobre el número de mosquitos enfermos en cada manzana de la provincia de Buenos Aires”, explica Ezequiel Álvarez, físico e investigador de Conicet y responsable del proyecto, a TRT Español.

En 2024, Argentina reportó 579 contagios de dengue, el peor brote en la historia del país. Entonces, los investigadores desarrollaron el modelo: dividieron la provincia en hexágonos para obtener coeficientes de proliferación de los insectos infectados en cada zona.

Con esa información, las autoridades sanitarias pueden desplegar medidas de acción. Tras más de un año de investigación, el sistema ya permite anticipar brotes a 15 días, detalla Álvarez.

Temores, críticas y regulación





En Argentina, múltiples hospitales y clínicas analizan radiografías e imágenes con sistemas de IA. El Hospital Británico, otra institución privada sin fines de lucro, fue pionero. Y en Salta, en el norte del país, el hospital público San Bernardo fue el primero en utilizarla para detección temprana de cáncer de pulmón.

Sin embargo, entre los médicos hay posturas divididas sobre su implementación.