GENOCIDIO EN GAZA
Gaza insta al comité nacional a entrar “urgentemente” al enclave palestino asediado
Asegurando que las instituciones están listas para transferir las competencias y garantizar la continuidad de los servicios básicos, la Oficina de Medios de Gaza instó al Comité de Gaza a instalarse de inmediato en el enclave.
Eatal Rayyan, madre palestina de tres hijos, regresa a su casa dañada por la ofensiva en el norte de Gaza tras recibir tratamiento médico en Egipto. / Reuters
hace 6 horas

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza instó el jueves al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés) a entrar “urgentemente” en el enclave y comenzar a ejercer sus funciones, asegurando que las instituciones gubernamentales y sus empleados están plenamente preparados para cooperar.

“A la luz de los desarrollos políticos y administrativos en curso, y con el fin de garantizar el funcionamiento regular del trabajo institucional y la continuidad de los servicios esenciales, renovamos nuestra bienvenida al Comité Nacional para la Administración de Gaza y subrayamos la importancia de su presencia urgente para asumir sus tareas y responsabilidades nacionales”, señaló la oficina en un comunicado.

Asimismo, afirmó su “plena disposición para transferir las competencias pertinentes y adoptar todas las medidas necesarias dentro de marcos profesionales y legales que salvaguarden los derechos de los ciudadanos y empleados y garanticen la prestación ininterrumpida de servicios con los más altos niveles de eficiencia y transparencia”, añadió el comunicado.

“Todas las instituciones y departamentos gubernamentales en Gaza y sus empleados en los distintos sectores están completamente preparados para cooperar con el comité de una manera que sirva al interés público, contribuya a mejorar los servicios, alivie el sufrimiento de los ciudadanos y refuerce la estabilidad administrativa e institucional”, indicó la oficina.

Unidad nacional

El comunicado subrayó “la unidad del territorio palestino y la geografía política entre Cisjordania ocupada y Gaza”, destacando que “fortalecer la unidad nacional y la cohesión interna constituye una prioridad nacional en esta etapa sensible”.

El llamado se produce mientras el comité aún no ha comenzado a operar desde el interior de Gaza. El comité inició su labor desde la capital egipcia, El Cairo, a mediados de enero, un día después de que se anunciara su formación.

La entrada de los miembros del comité requiere coordinación sobre el terreno y de seguridad a través de los pasos fronterizos controlados por Israel. No se ha emitido ninguna explicación oficial por parte del comité sobre el retraso en su ingreso a Gaza, e Israel no ha hecho comentarios al respecto.

Desde octubre de 2023, las autoridades palestinas señalan que Israel ha matado a más de 72.000 palestinos, herido a más de 171.000 y reducido el enclave a escombros. Las Naciones Unidas estiman los costos de reconstrucción en aproximadamente 70.000 millones de dólares.

FUENTE:TRT Español y agencias
