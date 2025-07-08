EUROPA
4 min de lectura
Tras intensificación de ataques rusos, Trump revierte suspensión y enviará armas a Ucrania
Luego de que Estados Unidos detuviera algunos envíos de armas a Ucrania, el presidente Donald Trump reanudó la ayuda en defensa para Kiev. Y señaló que está decepcionado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por no detener la guerra.
Tras intensificación de ataques rusos, Trump revierte suspensión y enviará armas a Ucrania
En los últimos días, Rusia ha incrementado de manera significativa sus ataques aéreos. / AP
8 de julio de 2025

En un giro abrupto de su posición sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington reanudará el envío de armas a Kiev, apenas días después de haber detenido algunas entregas clave para la defensa de ese país. La decisión llega en un momento crítico para Ucrania, que enfrenta una escalada de ataques aéreos de Moscú y una creciente presión en el frente de batalla.

“Vamos a enviar más armas. Tenemos que hacerlo. Ellos (Ucrania) tienen que ser capaces defenderse. Están siendo golpeados muy fuerte ahora”, declaró Trump a la prensa este lunes, durante una cena en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. “Vamos a enviar más armas, principalmente defensivas”, añadió.

También mencionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dijo que estaba “decepcionado” con él por no haber terminado la guerra. “No estoy contento con eso”, enfatizó. 

El cambio de postura de Trump se da luego de que el Pentágono confirmara la semana pasada que retendría los envíos de misiles antiaéreos, artillería guiada de precisión y otros equipos debido a preocupaciones sobre la disminución de los inventarios estadounidenses.

Presión ucraniana y advertencias desde Kiev

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó que, tras una llamada con Trump el pasado viernes, acordaron fortalecer la capacidad de defensa aérea del país frente a los bombardeos intensificados por parte de Rusia. “La defensa aérea es lo principal para proteger la vida”, escribió Zelenskyy en Telegram.

Kiev le había pedido a Washington más misiles Patriot y sistemas de defensa para proteger sus ciudades. La suspensión temporal de entregas por parte de EE.UU. fue recibida con preocupación por Ucrania, que advirtió que la decisión podría debilitar su capacidad de respuesta ante los avances rusos.

Alemania por su parte indicó que está en conversaciones para adquirir sistemas Patriot destinados a Ucrania con el fin de suplir la brecha ocasionada por el retraso estadounidense.

Intensificación de ataques rusos

RECOMENDADOS

En los últimos días, Rusia ha incrementado de manera significativa sus ataques aéreos. Según datos proporcionados por Zelenskyy el lunes, en sólo una semana Moscú ha lanzado más de 1.270 drones, 39 misiles y cerca de 1.000 bombas planeadoras contra territorio ucraniano. La ofensiva ha cobrado la vida de al menos 11 civiles y ha dejado más de 80 heridos, incluidos siete niños, según autoridades locales.

Entre las regiones más golpeadas se encuentran Járkov, Odesa, Donetsk, Sumy y la capital Kiev, donde los restos de drones derribados provocaron daños en varios distritos. En Donetsk, al menos siete personas murieron y nueve resultaron heridas, mientras que en Sumy se reportaron dos muertos y dos heridos por ataques con drones de corto alcance.

Además, los bombardeos rusos han apuntado de manera repetida contra centros de movilización militar en un aparente intento de obstaculizar los esfuerzos de reclutamiento del ejército ucraniano.

La política de “Estados Unidos primero”

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la suspensión inicial de las entregas a Ucrania fue parte de una revisión global del envío de armas y asistencia militar a todos los países. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado este análisis para asegurar que toda ayuda militar esté alineada con los intereses estratégicos de Washington bajo la doctrina de “Estados Unidos primero”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que, por orden directa de Trump, las entregas se reanudarán para garantizar que “los ucranianos puedan defenderse mientras trabajamos por una paz duradera y el cese de la violencia”.

Mientras la administración Trump afirma que su prioridad es lograr una salida rápida al conflicto, el panorama en el terreno sigue deteriorándose. La combinación de una ofensiva aérea intensificada, presión en múltiples frentes y una situación compleja, mantiene a Ucrania dependiendo fuertemente del respaldo occidental.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato