Washington, D.C. En tiempos de guerra, o incluso cuando se planea una, la semántica es un asunto clave en la estrategia.

Por eso, algunos expertos mostraron su desconcierto cuando el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que desde el próximo 24 de noviembre designará al llamado Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), reiterando las afirmaciones sin evidencia de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza la organización.

Justamente, los especialistas consideran que la expresión —acuñada en 1990 por periodistas venezolanos para describir a ciertos oficiales militares “corruptos”— está siendo empleada ahora por Washington para señalar lo que, aseguran, es un cartel del narcotráfico que en realidad no existe.

“La decisión del Gobierno de Trump de designar al llamado ‘Cartel de los Soles’ como una organización terrorista es profundamente problemática”, destaca Jenaro Abraham, politólogo y profesor de políticas latinoamericanas en la Universidad Gonzaga, en conversación con TRT World.

“En primer lugar, el Cartel de los Soles no funciona como un cartel en ningún sentido analítico significativo” explica.

El nombre “Cartel de los Soles” se refiere vagamente a la presunta corrupción dentro de las fuerzas armadas venezolanas, y el nombre alude a la insignia del sol en los uniformes de los oficiales de alto rango.

Abraham, especialista en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, sostiene que el término alude en líneas generales a patrones de corrupción en ciertos sectores del ejército, principalmente en la frontera con Colombia. Sin embargo, “no existe una estructura jerárquica, ni un liderazgo centralizado, ni mecanismos de fijación de precios como los que se esperarían de un verdadero cartel”, comenta.

Y añade: “Es una etiqueta inventada que condensa una serie de dinámicas locales en un solo enemigo aterrador”.

Por su parte, Maduro ha negado las acusaciones de Washington y asegura que el Cartel de los Soles es una invención utilizada para manipular. Sin embargo, sus críticos argumentan en contra de minimizar la situación.

Figuras opositoras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado llevan años impulsando que Estados Unidos designe al Cartel de los Soles como grupo terrorista.

Despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han escalado de manera notable desde que el presidente Donald Trump ordenó en agosto un despliegue militar de Washington en el Caribe, con el pretexto de atacar supuestos cárteles del narcotráfico vinculados a Maduro.

Sin embargo, tanto Caracas como múltiples expertos latinoamericanos interpretan que la verdadera meta de Washington es mucho más ambiciosa: derrocar al gobierno venezolano.

Desde agosto, el ejército de EE.UU. ha lanzado un total de 21 ataques contra embarcaciones a las que acusa de transportar drogas, matando a 83 personas. Trump, además, ha dado señales que podría atacar supuestos objetivos de narcotráfico dentro de Venezuela.

El Pentágono desplegó el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R Ford, en aguas del Caribe cerca de Venezuela. Una evidente demostración de fuerza que, según los expertos , puede apuntar a tres opciones: intimidar a Maduro para que escape de Venezuela, preparar un eventual golpe militar, o, en el peor de los escenarios, allanar el camino para una intervención militar directa de EE.UU.

Informes recientes revelan además que Trump habría dado luz verde a la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) para que empiece a preparar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, como parte de una estrategia de presión más amplia sobre el Gobierno de Maduro.

En un discurso televisado, el mandatario venezolano advirtió que cualquier invasión estadounidense significaría el "fin político" de Trump , acusando que figuras de su círculo cercano pretenden provocar un conflicto armado para perjudicarlo políticamente.

De hecho, Maduro aludió a altos funcionarios de EE.UU., incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio, quien recientemente anunció sanciones contra el Cartel de los Soles y su designación como organización terrorista.

“Radicado en Venezuela, el Cártel de los Soles es liderado por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del ilegítimo régimen de Maduro, que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y el poder judicial del país”, sostuvo Rubio en un comunicado.

Según el jefe de la diplomacia de EE.UU., “el Cartel de los Soles, junto a otras organizaciones designadas como terroristas —como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa— es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.

Además, añadió que Washington continúa protegiendo sus intereses y negando financiamiento y recursos a los “narcoterroristas”.