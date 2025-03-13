El arresto de Mahmud Khalil, un joven palestino de 29 años, graduado de la Universidad de Columbia y activista pro-palestino, ha desatado una ola de indignación en Estados Unidos. Khalil, residente legal permanente y titular de una Green Card, fue detenido el sábado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su residencia en la Universidad de Columbia, Nueva York, en un intento de la administración de Donald Trump de deportarlo.

El joven palestino había sido una de las figuras más prominentes del movimiento de protestas estudiantiles que se extendieron por varias universidades en Estados Unidos y que criticaban la brutal ofensiva israelí en Gaza.

En medio del debate sobre la represión política y los derechos de los activistas, la administración de Donald Trump justificó el arresto como un acto de “seguridad nacional”, alegando que Khalil estaba involucrado en “actividades vinculadas a Hamás”, aunque sin presentar pruebas. Además, el presidente declaró que "es el primer arresto de muchos que vendrán".

“La represión política es una amenaza para todos los estadounidenses”

Este arresto ha generado un fuerte rechazo en varios sectores, incluido un grupo de miembros del Congreso de Estados Unidos, que han exigido su liberación inmediata, argumentando que las “acciones ilegales de la administración sientan un peligroso precedente”.

En una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), varios legisladores expresaron estar "horrorizados por el reciente arresto ilegal y la detención indefinida" de Khalil por parte de agentes del DHS, exigiendo su liberación inmediata de la custodia del gobierno.

"Khalil no ha sido acusado ni condenado por ningún delito. Como admite con orgullo la administración, fue detenido únicamente por su activismo y organización como líder estudiantil y negociador del Campamento de Solidaridad con Gaza en el campus de la Universidad de Columbia, protestando contra el brutal ataque del gobierno israelí al pueblo palestino en Gaza y la complicidad de su universidad en esta opresión", expresaba la carta.

"Debemos ser extremadamente claros: esto es un intento de criminalizar la protesta política y un ataque directo a la libertad de expresión de todos en este país. El arresto de Khalil es un acto de racismo antipalestino, destinado a silenciar el movimiento de solidaridad con Palestina en este país, pero este abuso ilegal del poder y la represión política es una amenaza para todos los estadounidenses", advirtieron los miembros del Congreso.

Los legisladores describieron a Khalil como un prisionero político que fue "detenido de manera incorrecta e ilegal" y "que merece estar en su casa en Nueva York esperando el nacimiento de su primer hijo".

En la misma línea, los abogados condenaron el hecho de que Khalil fuera trasladado a más de 2,100 kilómetros de su hogar, a un centro de detención en Luisiana, alegando que su acceso a un abogado y a su familia ha sido “severamente restringido”, lo que consideran una violación de sus derechos civiles. "Se le ha negado el acceso significativo a un abogado y cualquier visita de su familia. Esto es absolutamente inaceptable e ilegal", añadieron.