"Nuestro objetivo es brindar apoyo psicológico a todos los sectores de la sociedad siria, con un enfoque particular en la protección de la infancia, el apoyo a sobrevivientes de la violencia y la integración de personas con discapacidad, especialmente aquellas con talentos y capacidades que no han tenido oportunidades”, explica la abogada y trabajadora humanitaria Kholoud Saado Rajab en conversación con TRT Español.

En 2016, mientras Siria enfrentaba una guerra civil que se extendió de 2011 a 2024 y dejó al menos 657.000 muertos , esta abogada siria cofundó la Asociación Juzour para el Desarrollo y el Apoyo Psicosocial, una organización humanitaria dirigida a poblaciones marginadas y afectadas por el conflicto.

Desde Juzour –que hoy considera su “segunda casa”–, Kholoud comenzó a abrir camino para jóvenes con síndrome de Down a través de un proyecto único en Damasco, la ciudad más grande de Siria: Sucette , un café y restaurante que ofrece oportunidades laborales a personas con síndrome de Down.

La chispa

En 2018, mientras participaba en el festival “Al-Sham nos une” en Damasco –conocido por sus presentaciones folclóricas, juegos infantiles y muestras gastronómicas– ocurrió la chispa que, años después, daría origen a Sucette.

“Durante el festival conocí a muchos padres de jóvenes con síndrome de Down. Sus palabras estaban cargadas de dolor y repetían un mismo mensaje: ‘La sociedad no acepta a nuestros hijos’. Nos contaban cómo sus hijos quedaban relegados, ya fuera en casa o en la escuela, sin una oportunidad real de formar parte de la vida pública”, recuerda sobre ese momento “detonante” en su vida.

Kholoud sentía que no bastaba con escuchar o solidarizarse. “Teníamos que crear un entorno real que los integrara en la sociedad y transformara la percepción que se tenía de ellos”.

Tras participar en varias iniciativas humanitarias, la abogada estaba cada vez más convencida de la necesidad de “crear algo permanente” que sirviera a largo plazo para personas con síndrome de Down en Siria.

Paso a paso

Luego de trabajar de cerca con personas con esta discapacidad durante años, Kholoud logró conocer bien sus características: energía positiva, sinceridad y espontaneidad, cualidades que consideró podían ser la base de un entorno laboral muy especial.

A pesar de su motivación, lanzar un restaurante con este enfoque llevaría tiempo. Sin embargo, con empeño, dio inicio a un programa de formación de dos años para 70 jóvenes con síndrome de Down a través de diversas iniciativas, incluida la Feria Internacional de Damasco, donde identificó sus habilidades, fortalezas y áreas que requerían apoyo.

“Cuando decidimos abrir el café, revisamos el expediente de cada participante y seleccionamos a 35 como los más adecuados para trabajar allí”, recuerda.

Con el objetivo de impulsar el proyecto, se establecieron criterios claros: capacidad de cumplir con los horarios de trabajo, disposición para aprender, buena comunicación y deseo de participar. Además, se diseñó una capacitación con distintos métodos de enseñanza, incluidos recursos visuales como imágenes y videos, para practicar habilidades de hospitalidad como la preparación de mesas, la atención al cliente, la toma y el servicio de pedidos y el manejo de situaciones imprevistas.

Lo que marcó este proceso, según Kholoud, fueron las diferencias entre los empleados en función del grado de su discapacidad. Algunos enfrentaban dificultades con la memoria, la velocidad de aprendizaje o la autoconfianza; otros necesitaban repetir la capacitación o superar la timidez para interactuar con personas desconocidas.

Aun así, la abogada continuó con este enfoque mientras planteaba nuevos retos. Al principio, los padres mostraban “cierta duda y temor” ante la posibilidad de que sus hijos enfrentaran situaciones difíciles o embarazosas, o de que no se adaptaran a los horarios de trabajo. Pero, poco a poco, logró tranquilizarlos con explicaciones detalladas y mostrando los planes de capacitación y seguimiento continuo.

El sueño se hace realidad

“En 2021, logramos convertir ese sueño en un proyecto sostenible”, recuerda al hablar de la apertura de Sucette, un espacio permanente en el corazón de Damasco. “Nuestro objetivo no era solo abrir un restaurante, sino crear un lugar seguro y acogedor para estos jóvenes y, al mismo tiempo, un espacio donde la comunidad pudiera conocerlos, descubrir sus capacidades y derribar barreras mentales y estereotipos negativos”.

Poco después, los padres comenzaron a reconocer el valor del proyecto, rememora Kholoud.

“Muchos empezaron a expresar su orgullo al ver a sus hijos valerse por sí mismos, recibir a los clientes con confianza y gestionar sus tareas de manera independiente”, dice. “Hoy, las familias no solo son un apoyo, sino también socias en el éxito del proyecto: algunas asisten a eventos e incluso colaboran en la organización”.