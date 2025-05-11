Irán y Estados Unidos reanudan este domingo las negociaciones nucleares tras el aplazamiento de la cuarta ronda la semana pasada, con importantes discrepancias entre ambas partes. Teherán defiende el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, mientras que Washington exige su total desmantelamiento.

La cuarta ronda de conversaciones se llevará a cabo nuevamente en Omán, país que ejerce de mediador. La delegación iraní estará encabezada por el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, mientras que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, liderará la delegación estadounidense.

Araqchí, al confirmar su participación en esta nueva ronda de negociaciones, destacó que las conversaciones avanzan en la "dirección apropiada" y que se están adentrando progresivamente en los detalles del acuerdo. No obstante, esta postura contrasta con la de Witkoff, quien el viernes pasado advirtió que si las conversaciones no son “productivas”, Estados Unidos optará por "tomar una ruta diferente".

EE.UU. insiste en la “máxima presión” sobre Irán