ORIENTE MEDIO
3 min de lectura
Irán y EE.UU. celebran en Omán una nueva reunión sobre el programa nuclear de Teherán
Irán y EE.UU. reanudan este domingo las negociaciones nucleares en Omán, con Washington exigiendo el desmantelamiento del programa nuclear iraní, mientras Teherán defiende su derecho a enriquecer uranio.
00:00
Irán y EE.UU. celebran en Omán una nueva reunión sobre el programa nuclear de Teherán
La cuarta ronda de conversaciones se llevará a cabo nuevamente en Omán, país que ejerce de mediador. / AP
11 de mayo de 2025

Irán y Estados Unidos reanudan este domingo las negociaciones nucleares tras el aplazamiento de la cuarta ronda la semana pasada, con importantes discrepancias entre ambas partes. Teherán defiende el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, mientras que Washington exige su total desmantelamiento.

La cuarta ronda de conversaciones se llevará a cabo nuevamente en Omán, país que ejerce de mediador. La delegación iraní estará encabezada por el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, mientras que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, liderará la delegación estadounidense.

Araqchí, al confirmar su participación en esta nueva ronda de negociaciones, destacó que las conversaciones avanzan en la "dirección apropiada" y que se están adentrando progresivamente en los detalles del acuerdo. No obstante, esta postura contrasta con la de Witkoff, quien el viernes pasado advirtió que si las conversaciones no son “productivas”, Estados Unidos optará por "tomar una ruta diferente".

EE.UU. insiste en la “máxima presión” sobre Irán

En una entrevista con el portal estadounidense Breitbart News, Witkoff recalcó que Teherán debe abandonar por completo su programa de enriquecimiento de uranio. “Un programa de enriquecimiento nunca más podrá existir en el Estado de Irán. Esa es nuestra línea roja. Ningún enriquecimiento. Eso significa desmantelamiento”, afirmó el enviado especial de EE.UU.

RECOMENDADOS

En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado sus amenazas militares contra Irán en caso de que no se logre un acuerdo y ha reimpuesto la denominada “política de máxima presión” contra Teherán, luego de su retirada del pacto nuclear en 2018.

Irán defiende su programa

Por su parte, el ministro de exteriores iraní, Araqchí subrayó que Irán no renunciará a su derecho a operar un programa nuclear. "Irán continúa las negociaciones de buena fe. Si el objetivo de estas conversaciones es limitar los derechos nucleares de Irán, afirmo claramente que Irán no renunciará a ninguno de sus derechos", señaló el diplomático iraní.

Teherán ha insistido en su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos y ha reiterado que solo aceptará negociar sobre la limitación de su programa, no su desmantelamiento. El país persa ha negado en reiteradas ocasiones que busque desarrollar armas nucleares.

A pesar de no mantener relaciones diplomáticas desde 1980, Irán y Estados Unidos han celebrado tres rondas de negociaciones desde el 12 de abril, bajo la mediación de Omán, que ambas partes han calificado como positivas. Sin embargo, la cuarta ronda, que estaba prevista para el sábado 4 de mayo en Roma, fue suspendida después de que Washington decidiera no participar, lo que también provocó el aplazamiento de una reunión entre Irán y los países europeos signatarios del acuerdo nuclear de 2015: Reino Unido, Alemania y Francia. De ese acuerdo, Trump se retiró unilateralmente en 2018.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques