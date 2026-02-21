En medio de reiteradas violaciones del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 con Hezbollah, Israel ha matado a al menos ocho personas en ataques contra el este y el sur del Líbano este viernes, según informaron autoridades libanesas y fuentes palestinas.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, inicialmente seis personas fallecieron y más de 25 resultaron heridas en bombardeos en el valle oriental de la Bekaa. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región. La agencia reportó “intensos bombardeos” en varias localidades, incluido un ataque contra un edificio en Riyak.

El ejército israelí afirmó en un comunicado que atacó “centros de mando de Hezbollah” en la zona de Baalbek.

Horas antes, un ataque con dron israelí contra el campamento de refugiados palestinos de Ain Al-Hilweh, cerca de la ciudad sureña de Sidón, causó la muerte de dos personas y dejó varios heridos. La agencia de noticias libanesa indicó que el dron impactó en un barrio densamente poblado del campamento.

“Crimen contra civiles”: Hamás

El ejército israelí sostuvo que el objetivo era un centro de mando de Hamás. Sin embargo, el grupo de resistencia palestino rechazó esas afirmaciones y calificó el bombardeo como un “crimen contra civiles” y una violación de la soberanía libanesa.

En un comunicado, Hamás condenó lo que describió como una “agresión brutal” contra un campamento que alberga a miles de refugiados palestinos. “Atacar un campamento densamente poblado constituye una peligrosa escalada y un desprecio flagrante por las leyes y normas internacionales”, señaló el movimiento.

Hamás negó que el edificio alcanzado fuera una instalación del grupo y aseguró que pertenecía a una fuerza de seguridad conjunta encargada de mantener el orden dentro del campamento, calificando las acusaciones israelíes de “pretextos infundados que no se sostienen ante los hechos”.