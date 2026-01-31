TÜRKİYE
Teherán está "listo" para un “acuerdo nuclear justo”, afirma ministro iraní durante visita a Türkiye
Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, enfatizó que su país “nunca” ha buscado armas nucleares, durante los diálogos que sostuvo con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el ministro turco Hakan Fidan.
Las conversaciones entre Araghchi y los funcionarios turcos tuvieron lugar durante la visita del ministro iraní a Türkiye este viernes. / AA
hace 7 horas

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, enfatizó en su diálogo con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el ministro turco Hakan Fidan, que Teherán se encuentra “listo” para un “acuerdo nuclear justo y equitativo”. En esa línea reiteró que el país “nunca” ha buscado armas nucleares.

"En nuestras conversaciones (este viernes), reiteré que Irán nunca ha buscado armas nucleares y está listo para aceptar un acuerdo nuclear justo y equitativo que cumpla con los intereses legítimos de nuestro pueblo. Esto incluye asegurar la 'no posesión de armas nucleares' y garantizar el levantamiento de las sanciones", declaró Araghchi el sábado a través de la red social X, antes Twitter.

Expresando su satisfacción por los diálogos sobre las relaciones bilaterales entre Türkiye e Irán, así como sobre los asuntos regionales de interés mutuo, señaló que, junto con otras naciones "hermanas", Ankara ha ofrecido sus buenos oficios para promover la paz y la estabilidad en la región.

Teherán agradece estos esfuerzos y los recibe con satisfacción, enfatizó Araghchi, expresando su disposición a colaborar con los países de la región para salvaguardar la estabilidad y la paz en Oriente Medio y protegerlo de agresiones ilegales.

Las conversaciones entre Araghchi y los funcionarios turcos tuvieron lugar durante la visita del ministro iraní a Türkiye este viernes. 

Mientras tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo este sábado que el presidente de EE.UU., Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y Europa habían avivado las tensiones en las recientes protestas que se apoderaron del país y "provocaron" a la gente.

