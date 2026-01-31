El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, enfatizó en su diálogo con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el ministro turco Hakan Fidan, que Teherán se encuentra “listo” para un “acuerdo nuclear justo y equitativo”. En esa línea reiteró que el país “nunca” ha buscado armas nucleares.

"En nuestras conversaciones (este viernes), reiteré que Irán nunca ha buscado armas nucleares y está listo para aceptar un acuerdo nuclear justo y equitativo que cumpla con los intereses legítimos de nuestro pueblo. Esto incluye asegurar la 'no posesión de armas nucleares' y garantizar el levantamiento de las sanciones", declaró Araghchi el sábado a través de la red social X, antes Twitter.

Relacionado TRT Español - “Türkiye se opone a una acción militar contra Irán y respalda una solución pacífica”: ministro Fidan

Expresando su satisfacción por los diálogos sobre las relaciones bilaterales entre Türkiye e Irán, así como sobre los asuntos regionales de interés mutuo, señaló que, junto con otras naciones "hermanas", Ankara ha ofrecido sus buenos oficios para promover la paz y la estabilidad en la región.