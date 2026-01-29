Una segunda ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, tendrá lugar este domingo en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, según informó Moscú.

“Las negociaciones están programadas para el 1 de febrero. Bueno, de manera provisional, pero es con lo que estamos trabajando por ahora”, declaró este miércoles a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov también aclaró que las partes no están discutiendo actualmente una lista de documentos y subrayó que las conversaciones deben continuar a puerta cerrada. “Estas negociaciones abordan un tema muy sensible. Son negociaciones muy complejas. Y debatir públicamente segmentos concretos durante el proceso es perjudicial para las negociaciones”, añadió.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó el lunes por la noche, durante un mensaje televisado, que ya están en marcha conversaciones preliminares para una nueva reunión entre las delegaciones, y señaló que todo apunta a que se celebrará este domingo.

También el lunes, Peskov indicó que la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos estaba prevista para la próxima semana, nuevamente en Abu Dabi, aunque sin precisar una fecha exacta.

Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantuvieron dos días de consultas en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero. Tanto Kiev como Washington calificaron esas conversaciones de “constructivas”, mientras que Peskov señaló que los contactos habían comenzado de manera constructiva, pero que aún quedaba “mucho trabajo por delante”.

La semana pasada, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien participó en las conversaciones en Abu Dabi, afirmó en un evento en Davos, Suiza, que se había logrado “mucho progreso” en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, y que las discusiones se habían reducido a un último punto pendiente.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo en una entrevista publicada el martes que Zelenskyy está dispuesto a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar los asuntos “más sensibles” que aún quedan en un plan de paz de 20 puntos destinado a poner fin a la guerra, que ya se acerca a su cuarto año. Según explicó, esos temas son los territorios y el funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia.