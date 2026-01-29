EUROPA
Rusia, Ucrania y EE.UU. se preparan para una segunda ronda de conversaciones de paz en Abu Dabi
Rusia, Ucrania y EE.UU. celebrarán en Abu Dabi una segunda ronda de conversaciones de paz este domingo. El Kremlin habla de avances, aunque reconoce que siguen pendientes temas sensibles como los territorios y la central nuclear de Zaporiyia.
Estados Unidos, Ucrania y Rusia celebraron dos días de consultas en Abu Dhabi el 23 y 24 de enero. Foto de archivo. / AP
hace 2 horas

Una segunda ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, tendrá lugar este domingo en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, según informó Moscú.

“Las negociaciones están programadas para el 1 de febrero. Bueno, de manera provisional, pero es con lo que estamos trabajando por ahora”, declaró este miércoles a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov también aclaró que las partes no están discutiendo actualmente una lista de documentos y subrayó que las conversaciones deben continuar a puerta cerrada. “Estas negociaciones abordan un tema muy sensible. Son negociaciones muy complejas. Y debatir públicamente segmentos concretos durante el proceso es perjudicial para las negociaciones”, añadió.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó el lunes por la noche, durante un mensaje televisado, que ya están en marcha conversaciones preliminares para una nueva reunión entre las delegaciones, y señaló que todo apunta a que se celebrará este domingo.

También el lunes, Peskov indicó que la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos estaba prevista para la próxima semana, nuevamente en Abu Dabi, aunque sin precisar una fecha exacta.

Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantuvieron dos días de consultas en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero. Tanto Kiev como Washington calificaron esas conversaciones de “constructivas”, mientras que Peskov señaló que los contactos habían comenzado de manera constructiva, pero que aún quedaba “mucho trabajo por delante”.

La semana pasada, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien participó en las conversaciones en Abu Dabi, afirmó en un evento en Davos, Suiza, que se había logrado “mucho progreso” en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, y que las discusiones se habían reducido a un último punto pendiente.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo en una entrevista publicada el martes que Zelenskyy está dispuesto a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar los asuntos “más sensibles” que aún quedan en un plan de paz de 20 puntos destinado a poner fin a la guerra, que ya se acerca a su cuarto año. Según explicó, esos temas son los territorios y el funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia.

Zelenskyy sería bienvenido en Moscú

Mientras tanto, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov afirmó que Zelenskyy sería bienvenido en Moscú si desea reunirse con Putin.

“Nuestro presidente ha mencionado en varias ocasiones, hablando con periodistas, que si Zelenskyy está realmente preparado para una reunión, lo invitamos a Moscú”, dijo Ushakov este miércoles en una entrevista con la cadena estatal rusa VGTRK.

Ushakov confirmó que un posible encuentro entre Putin y Zelenskyy fue abordado en varias ocasiones durante conversaciones telefónicas entre el líder ruso y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “No es un tema nuevo para nosotros. Se ha tratado varias veces durante los contactos telefónicos entre nuestro presidente, Putin, y Trump”, agregó el asesor ruso.

El asesor del Kremlin indicó que fue Trump, en particular, quien sugirió a Putin considerar la posibilidad de esa reunión.

Ushakov subrayó que Rusia garantizaría la seguridad de Zelenskyy y proporcionaría las condiciones de trabajo necesarias en caso de que viajara a Moscú.

“Si Zelenskyy está realmente preparado para una reunión de este tipo, será bienvenido en Moscú. Y garantizamos su seguridad y las condiciones de trabajo necesarias”, afirmó.

Añadió que Moscú nunca ha rechazado el contacto, pero considera que este tipo de encuentros deben prepararse adecuadamente y estar orientados a obtener resultados.

FUENTE:TRT Español y agencias
