Miles de israelíes salieron este domingo a las calles de Tel Aviv durante una protesta que se realizó en el marco de una huelga nacional que paralizó gran parte del país. El objetivo de la movilización es claro: busca presionar al Gobierno de Benjamín Netanyahu para evitar que expanda la ofensiva en Gaza y alcanzar un alto el fuego que permita el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

El Foro de las Familias de Rehenes, que convocó a esta movilización, calculó en cerca de 500.000 el número de participantes.

Aunque ya se habían registrado varias manifestaciones, esta convocatoria fue especialmente masiva tras la decisión del gobierno, la semana pasada, de ocupar por completo la Ciudad de Gaza. Diversas asociaciones israelíes y activistas que promueven un acuerdo para el regreso de los rehenes alertan que el tiempo se agota ante la intensificación de las operaciones militares que, lejos de facilitar la liberación de los israelíes retenidos, ponen aún más en riesgo sus vidas.

Desde primeras horas del domingo, los manifestantes bloquearon calles, túneles y puentes en Jerusalén ocupada y Tel Aviv. Cientos de empresas, municipios y organizaciones se sumaron a la huelga. La emisora pública KAN informó que las principales carreteras quedaron colapsadas, provocando atascos kilométricos y la suspensión de trenes, mientras que restaurantes y cafés cerraron sus puertas.

Además, según el diario Haaretz, decenas de artistas, celebridades y deportistas se sumaron públicamente a la causa. También lo hicieron los principales sindicatos de abogados y médicos, así como la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Sin embargo, las autoridades reprimieron la protesta. La policía utilizó cañones de agua para dispersar a las multitudes, mientras columnas de humo negro se alzaban de los neumáticos incendiados que bloqueaban el tráfico. La jornada terminó con 38 detenidos en distintos puntos del país, según confirmó el diario Yedioth Ahronoth.

De acuerdo con estimaciones israelíes, unos 50 ciudadanos de ese país permanecen en Gaza, de los cuales unos 20 seguirían con vida. En paralelo, Israel mantiene en sus cárceles a más de 10.800 palestinos en condiciones denunciadas como inhumanas, con reportes de muertes derivadas de torturas, hambre y negligencia médica.

La oposición se involucra



El descontento también alcanzó a varios sectores de la política. El líder de la oposición, Yair Lapid, visitó la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para sumarse a la huelga y dijo que seguirán manifestándose hasta que “haya un acuerdo, se termine la guerra y los rehenes regresen”.

“Hoy paralizamos el país. Porque nuestros rehenes no son peones que el gobierno pueda sacrificar en aras de la guerra”, declaró en un video difundido en X.

Por otro lado, el líder de Unidad Nacional, Benny Gantz, también expresó su apoyo a los manifestantes. Incluso el exministro de Defensa Yoav Gallant — acusado de crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional— aseguró: “Tenemos el deber supremo de traer a todos a casa”, señaló en declaraciones recogidas por Yedioth Ahronoth.

A la protesta se sumaron los presidentes de varias universidades israelíes, que exigieron al Gobierno de Netanyahu un alto el fuego. Daniel Chamovitz, rector de la Universidad Ben-Gurión, recordó que “en marzo pasado, todos los directores de universidades e instituciones de educación superior de Israel firmaron una carta dirigida al primer ministro. Declaramos claramente que el gobierno debe completar ese acuerdo y repatriar a todos”. Y concluyó: “Esto no es una reivindicación política; es una exigencia moral y de conciencia”.