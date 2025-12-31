Israel dio un nuevo paso que amenaza con agravar la crisis humanitaria en Gaza. El gobierno comenzó a retirar licencias a decenas de organizaciones internacionales que brindan ayuda y servicios médicos a los palestinos del enclave y de Cisjordania ocupada. La medida afecta al menos a 37 organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras.

La ONU advirtió que la medida tendrá consecuencias “catastróficas” para la población civil, ya afectada por la escasez de alimentos y medicinas y ahora expuesta a un invierno riguroso y a tormentas que han dejado a miles de personas sin refugio en las últimas semanas.

Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, las autoridades ya enviaron notificaciones a más de 12 organizaciones, informándoles que sus permisos para operar en los territorios palestinos serán cancelados a partir del 1 de enero, y que todas sus actividades deberán cesar antes del 1 de marzo.

Entregar información o ser expulsadas

La medida es impulsada por un equipo ministerial encabezado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, que remitió cartas formales a las organizaciones afectadas.

Tel Aviv alega presuntos incumplimientos en los procedimientos de registro exigidos —acusaciones que las organizaciones han rechazado de forma reiterada— y sostiene que algunas ONG se negaron a entregar listas completas de su personal palestino para lo que describe como procesos de “control de seguridad”, una exigencia que también fue criticada por las entidades afectadas.

Sin embargo, medios israelíes han informado que el objetivo real sería imponer un control más estricto sobre las ONG que operan en los territorios palestinos mediante un nuevo mecanismo. Esto las obligaría a elegir entre proteger a su personal o continuar brindando servicios esenciales.

En este sentido, los reportes señalan que estas medidas, aunque presentadas como administrativas, suponen una amenaza existencial para decenas de organizaciones internacionales que han trabajado en los territorios ocupados durante décadas, y justo en un momento donde su presencia es esencial para la supervivencia de los palestinos en medio del genocidio.

Israel también exigió que las organizaciones presenten listas de todo su personal y advirtió que cualquier grupo acusado de “deslegitimar” al país o de emplear a personas que hayan apoyado boicots en los últimos siete años podría ser expulsado.

La ONU alerta de consecuencias “catastróficas”

Este martes, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios se hizo eco del anuncio de Tel Aviv. En un comunicado, advirtió que la retirada de licencias para operar en territorio palestino será “catastrófica” y pidió “que se eliminen de inmediato los obstáculos al acceso humanitario”.

El documento subrayó además que estas entidades “son fundamentales para las operaciones humanitarias” y que su exclusión “pone en peligro inminente la vida de los palestinos, especialmente durante el invierno”.

“Si las ONG internacionales se ven obligadas a cesar sus operaciones, uno de cada tres centros de salud de Gaza cerrará”, alertó. Y recordó que las ONG gestionan o apoyan la mayoría de los hospitales de campaña, los centros de atención primaria, las respuestas de refugio de emergencia, los servicios de agua y saneamiento, los centros de estabilización nutricional para niños con desnutrición aguda y las actividades críticas de desminado.