Estados Unidos, Türkiye, Egipto y Qatar mantuvieron el viernes conversaciones en Miami sobre la situación en Gaza. Tras el encuentro de alto nivel, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que las violaciones del alto el fuego cometidas por Israel están haciendo que los esfuerzos para avanzar en un plan de paz en Gaza sean “increíblemente más difíciles”.

La delegación turca estuvo encabezada por Fidan, quien habló el sábado con periodistas sobre la reunión. El ministro señaló que ya ha pasado un tiempo considerable desde la puesta en marcha del Plan de Paz para Gaza, lanzado a partir del acuerdo alcanzado en la Cumbre de Paz de Sharm el-Sheikh.

“Ahora, dado que la primera fase se completó tras la liberación del último rehén, se están debatiendo los parámetros para pasar a la segunda fase. Tal vez después de Sharm el-Sheikh, la reunión de ayer fue la más importante. Francamente, continuamos nuestras reuniones en distintos formatos y ámbitos hasta altas horas de la noche”, dijo.

El ministro calificó el encuentro como prometedor y afirmó que también permitió analizar en detalle los problemas surgidos durante la primera fase.

“Desde Türkiye, expresamos con claridad que las violaciones del alto el fuego (por parte de Israel) están poniendo en peligro el plan de paz y creando grandes riesgos para la transición a la segunda fase. Las violaciones continuas de Israel, en particular, están haciendo que el proceso sea increíblemente más difícil. Lo que vemos es que todas las partes coinciden en este punto, y también mantuvimos diversas conversaciones sobre cómo prevenirlo”, afirmó.

Reconstrucción de Gaza

“Entre los temas que debatimos ayer sobre el paso a la segunda fase estuvo la presentación de un estudio preliminar para la reconstrucción de Gaza”, subrayó.

“Como Türkiye, señalamos que hay tres parámetros importantes para nosotros en cualquier trabajo que se realice en Gaza. Primero, Gaza debe ser gobernada por los propios gazatíes; segundo, Gaza no debe ser dividida territorialmente de ninguna manera; y tercero, todo lo que se haga en Gaza debe hacerse para los gazatíes”, explicó Fidan.

Indicó que se prevé una inversión significativa para la reconstrucción de Gaza y recalcó que esa inversión debe beneficiar a los palestinos que viven allí.