Israel dio la luz verde final a uno de los planes de asentamientos más polémicos de las últimas décadas: el proyecto E1 en Cisjordania ocupada. La iniciativa no solo busca construir más de 3.400 viviendas ilegales entre Jerusalén y el asentamiento de Maale Adumim, sino que también partiría en dos el territorio y aislaría a Jerusalén Este, poniendo en jaque cualquier posibilidad de una solución de dos Estados para Palestina.

El Comité Superior de Planificación de la Administración Civil, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa israelí, aprobó el llamado proyecto E1, según informó este miércoles el periódico The Times of Israel.

Ahora bien, el plan, duramente cuestionado en el plano internacional, no se limita únicamente al traslado de miles de colonos: su objetivo declarado es impedir el establecimiento de un Estado palestino, tal como lo reconoció el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, de extrema derecha.

Pero ¿qué implica realmente y por qué es un obstáculo para el reconocimiento de Palestina?

Plan polémico desde sus inicios





El área conocida como E1 se ubica entre el asentamiento ilegal de Maale Adumim y Jerusalén Este ocupada. Así, el plan pretende construir más de 3.400 viviendas para colonos ilegales entre ambos puntos. La medida dividiría Cisjordania ocupada en dos, separando las ciudades del norte, Ramala y Nablus, de las del sur, Belén y Hebrón, además de aislar a Jerusalén Este.

Pero la idea no es nueva: los planes para esa construcción comenzaron en la década de 1990 con el Gobierno del entonces primer ministro Yitzhak Rabin, pero fueron congelados de manera intermitente desde 2005. El territorio abarca más de 12 kilómetros cuadrados.

Al encontrarse en un corredor estratégico del centro de Cisjordania ocupada, E1 ha sido considerado clave para los intentos de Tel Aviv por consolidar su control sobre el “Gran Israel”, y una línea roja tanto para los palestinos como para gran parte de la comunidad internacional.

El Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, un centro de estudios israelí, sostiene que la construcción en E1 es necesaria para garantizar la seguridad de Maale Adumim y evitar que quede “aislado”. Sin embargo, analistas palestinos lo ven como parte de un proyecto político más amplio que lo que busca realmente es aislar a Jerusalén Este ocupada.

Un “golpe de gracia” para impedir la solución de dos Estados





Los palestinos destacan que Jerusalén Este ocupada es la capital de su futuro Estado, apoyándose en resoluciones internacionales que rechazan tanto la ocupación israelí de 1967 como la posterior anexión de la ciudad en 1980.

Pero el plan E1 arrasa con esta posibilidad, y lo hace con intención. El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich celebró el avance del proyecto con palabras que no dejan dudas: “Este es un paso significativo que prácticamente borra el engaño de los dos Estados y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la Tierra de Israel”.

“El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con lemas, sino con hechos. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es otro clavo en el ataúd de esta peligrosa idea”, agregó Smotrich.

En la misma línea, la ONG israelí Peace Now describió el plan como un “golpe de gracia” para la solución de dos Estados, advirtiendo que dividiría Cisjordania ocupada y aislaría aún más Jerusalén Este.