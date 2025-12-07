En un contexto internacional crecientemente fragmentado —donde el unilateralismo de las grandes potencias ahora socava los viejos equilibrios— emerge la urgencia de construir nuevas estructuras de cooperación capaces de activar la voz y el protagonismo de las potencias intermedias, “middle powers” en inglés.

Y es en ese escenario donde los foros globales como el de Doha, el Foro Diplomático de Antalya y el París Peace Forum adquieren un papel estratégico. No sólo son espacios de deliberación, también se convierten en “puertas de incubación” de alianzas entre regiones, incluida América Latina, que tiene justamente allí una oportunidad.

¿Por qué los foros de diálogo internacional son vitales hoy?

No hay que perder de vista el desgaste del multilateralismo tradicional y el resurgimiento del unilateralismo. La reciente crisis causada por decisiones unilaterales de grandes potencias —ya sea en materia de sanciones, seguridad, aranceles comerciales o consideraciones geopolíticas— ha expuesto la fragilidad de las actuales instituciones globales.

Bajo este contexto, los espacios tradicionales de gobernanza multilateral a menudo se paralizan por bloqueos o veto político. En consecuencia, las potencias intermedias pierden influencia si no se organizan en nuevos formatos concertados.

Es ahí donde encuentros como el Foro de Doha (largamente consolidado) abre una oportunidad que puede ser de oro para los “middle powers”. Al reunir a gobernantes, académicos, representantes de sociedad civil, actores del sector privado y expertos de todo el mundo, las relaciones que se entablan en este tipo de eventos no se limitan a contactos diplomáticos formales.

Estos escenarios permiten una “diplomacia paralela”, en la que a través de mesas redondas, encuentros bilaterales informales y redes entre sociedad civil, empresas y académicos, se cultivan vínculos exentos de las rígidas formalidades diplomáticas.De hecho, abren la puerta a que se construyan redes de colaboración diversificadas, desde comercio y inversiones, hasta innovación, desarrollo sostenible, cultura o tecnología.

En estos foros puede estar respuesta a la necesidad que tienen las potencias intermedias para encontrarse, dialogar y generar confianza. LOs “middle powers” poseen —o pueden desarrollar— autonomía estratégica, legitimidad moral y una agenda de intereses —económicos, comerciales, geopolíticos, culturales— que las hacen valiosas como mediadoras o nodos de cooperación entre bloques distintos. Pero aún falta el paso adicional del contacto y la comunicación entre ellas.

Por ejemplo, el Foro Diplomático de Antalya (ADF, por sus siglas en inglés, ha funcionado como un espacio de diplomacia global con cientos de participantes que representan a distintos países. Este tipo de eventos puede ser el eje de la “primera conexión” entre actores de regiones geográficas lejanas.

La oportunidad que tiene Latinoamérica

Ante esta perspectiva, a América Latina se le abre un panorama sin igual, pues la diversificación de interlocutores globales no es una simple estrategia, sino una necesidad creciente en la región. Los riesgos de depender exclusivamente de algunas potencias tradicionales se han vuelto patentes en los últimos años. Latinoamérica se ha convertido en un escenario de frecuentes tensiones derivadas de intereses geopolíticos, medidas proteccionistas y la utilización de aranceles como armas de presión e injerencia política.

La región debe mirar estos foros con atención, pues no sólo permiten espacios de intercambio de experiencias, sino que se constituyen en verdaderos procesos pedagógicos multilaterales donde los participantes comprenden la verdadera dimensión de los retos y problemas que enfrentan otros países y regiones. Problemas y retos que a la distancia no sólo parecen lejanos, sino con poca o ninguna consecuencia real para los dialogantes.

La conversación de los foros nutre, además, el proceso de reflexión que informa y presiona a los Estados a considerar cambios en sus estrategias de política exterior o en sus estrategias y políticas públicas en temas críticos como la migración, el medio ambiente, el crimen organizado, la salud, los derechos humanos y los conflictos armados y los mecanismos para lograr una paz duradera.

Un multilateralismo pragmático

De acuerdo con los análisis predominantes sobre alianzas de las potencias intermedias, las agrupaciones informales —sin una secretaría general ni oficinas, por ejemplo — entre estos países pueden contribuir eficazmente al desarrollo sostenible y a la gobernanza global. Y como ejemplo tenemos el caso del grupo MIKTA, integrado por México, Indonesia, Corea del Sur, Türkiye y Australia.