La rueda de prensa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, tuvo poco en común con la comparecencia del entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld al inicio de la guerra de Iraq en 2003, cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron rápidamente por el país.

Esta vez, los dos máximos responsables de Defensa se enfrentaron a un adversario mucho más formidable, que lanzó cientos de salvas de misiles contra fuerzas estadounidenses en la región, ciudades israelíes y bases de EE.UU. en Kuwait, Bahréin, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Iraq.

Caine reconoció que se desplegarán tropas y armamento adicionales en la región para hacer frente a Irán, lo que sugiere que los niveles actuales de fuerzas podrían no ser suficientes.

“Esto no es Iraq. Esto no es interminable”, dijo Hegseth en la conferencia de prensa.

“Establecemos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas. Son realistas, limitadas a nuestros intereses y a la defensa de nuestro pueblo y nuestros aliados”, añadió.

Horas antes, el lunes, antes de la comparecencia en el Pentágono, surgieron informes de que tres aviones de guerra estadounidenses habían caído en Kuwait, incidentes que el Pentágono atribuyó a fuego amigo.

Aunque las circunstancias siguen sin estar claras, el episodio subrayó los riesgos de una confrontación que se intensifica rápidamente.

El presidente Donald Trump, quien hizo campaña prometiendo poner fin a las “guerras eternas”, reconoció bajas estadounidenses y advirtió que podrían producirse más víctimas a medida que evolucione el conflicto.

Para algunos analistas, sin embargo, la cuestión central no es la capacidad en el campo de batalla, sino la resistencia.

“El punto clave es que Washington puede sostener la guerra en tres sentidos distintos, y el techo es político y económico mucho antes que puramente militar”, afirma Andreas Krieg, profesor asociado en el King’s College de Londres y director de MENA Analytica, en declaraciones a TRT World.

En términos militares, Estados Unidos conserva la capacidad de mantener fuerzas en la región durante meses y de llevar a cabo una campaña aérea y marítima de menor intensidad si así lo decide.

La mayor vulnerabilidad, sostiene Krieg, radica en la tolerancia política interna y en la creciente inquietud entre los socios del Golfo, a medida que los ataques iraníes elevan el riesgo de una interrupción prolongada de las rutas marítimas y del espacio aéreo.

¿Salida política o guerra larga?

Ese techo político y económico se hace aún más visible en el Golfo.

Poco después del inicio de las hostilidades, Irán advirtió que cualquier embarcación que ingresara en el Estrecho de Ormuz sería atacada, amenazando de hecho con cerrar este estrecho paso marítimo por el que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

Incluso sin un bloqueo total, una interrupción prolongada sacudiría los mercados energéticos, elevaría los precios y se traduciría rápidamente en presión política interna en Estados Unidos y más allá.

“En la práctica, el ritmo actual es sostenible durante aproximadamente una o dos semanas antes de que Washington enfrente una elección: reducir la intensidad y girar hacia una salida política, o aceptar riesgos y costos crecientes a medida que se tensionan las reservas de defensa aérea, continúan las interrupciones en la aviación civil y el comercio, y aumenta la probabilidad de un incidente con numerosas víctimas”, señala Krieg a TRT World.