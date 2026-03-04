La rueda de prensa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, tuvo poco en común con la comparecencia del entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld al inicio de la guerra de Iraq en 2003, cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron rápidamente por el país.
Esta vez, los dos máximos responsables de Defensa se enfrentaron a un adversario mucho más formidable, que lanzó cientos de salvas de misiles contra fuerzas estadounidenses en la región, ciudades israelíes y bases de EE.UU. en Kuwait, Bahréin, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Iraq.
Caine reconoció que se desplegarán tropas y armamento adicionales en la región para hacer frente a Irán, lo que sugiere que los niveles actuales de fuerzas podrían no ser suficientes.
“Esto no es Iraq. Esto no es interminable”, dijo Hegseth en la conferencia de prensa.
“Establecemos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas. Son realistas, limitadas a nuestros intereses y a la defensa de nuestro pueblo y nuestros aliados”, añadió.
Horas antes, el lunes, antes de la comparecencia en el Pentágono, surgieron informes de que tres aviones de guerra estadounidenses habían caído en Kuwait, incidentes que el Pentágono atribuyó a fuego amigo.
Aunque las circunstancias siguen sin estar claras, el episodio subrayó los riesgos de una confrontación que se intensifica rápidamente.
El presidente Donald Trump, quien hizo campaña prometiendo poner fin a las “guerras eternas”, reconoció bajas estadounidenses y advirtió que podrían producirse más víctimas a medida que evolucione el conflicto.
Para algunos analistas, sin embargo, la cuestión central no es la capacidad en el campo de batalla, sino la resistencia.
“El punto clave es que Washington puede sostener la guerra en tres sentidos distintos, y el techo es político y económico mucho antes que puramente militar”, afirma Andreas Krieg, profesor asociado en el King’s College de Londres y director de MENA Analytica, en declaraciones a TRT World.
En términos militares, Estados Unidos conserva la capacidad de mantener fuerzas en la región durante meses y de llevar a cabo una campaña aérea y marítima de menor intensidad si así lo decide.
La mayor vulnerabilidad, sostiene Krieg, radica en la tolerancia política interna y en la creciente inquietud entre los socios del Golfo, a medida que los ataques iraníes elevan el riesgo de una interrupción prolongada de las rutas marítimas y del espacio aéreo.
¿Salida política o guerra larga?
Ese techo político y económico se hace aún más visible en el Golfo.
Poco después del inicio de las hostilidades, Irán advirtió que cualquier embarcación que ingresara en el Estrecho de Ormuz sería atacada, amenazando de hecho con cerrar este estrecho paso marítimo por el que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.
Incluso sin un bloqueo total, una interrupción prolongada sacudiría los mercados energéticos, elevaría los precios y se traduciría rápidamente en presión política interna en Estados Unidos y más allá.
“En la práctica, el ritmo actual es sostenible durante aproximadamente una o dos semanas antes de que Washington enfrente una elección: reducir la intensidad y girar hacia una salida política, o aceptar riesgos y costos crecientes a medida que se tensionan las reservas de defensa aérea, continúan las interrupciones en la aviación civil y el comercio, y aumenta la probabilidad de un incidente con numerosas víctimas”, señala Krieg a TRT World.
La disyuntiva entre una salida política y una guerra prolongada y costosa ha enmarcado el conflicto desde el principio.
La propia retórica del presidente Donald Trump ha oscilado entre esos dos polos: en ocasiones insinuando un cambio de régimen, y en otras sugiriendo que el objetivo se limita a degradar las capacidades misilísticas de Irán.
Ese lenguaje cambiante ha alimentado la incertidumbre sobre el verdadero objetivo final de Washington.
“Puedo ir a largo plazo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: ‘Nos vemos en unos años si empiezan a reconstruir [sus programas nuclear y de misiles]’”, declaró el sábado tras lanzar los ataques contra Irán.
Más recientemente, el presidente estadounidense afirmó que la confrontación militar con Irán podría durar cuatro o cinco semanas y posiblemente “mucho más”, lo que señala su inclinación hacia una guerra dura en lugar de un arreglo pacífico. Ha advertido que Irán enfrentará un ataque abrumador en los próximos días.
El secretario de Defensa, Hegseth, incluso sugirió que una operación terrestre es posible, lo que generó sorpresa dentro de la base MAGA, que durante mucho tiempo se ha opuesto a las intervenciones estadounidenses en el extranjero.
Algunas voces influyentes dentro de esa base expresaron claramente su descontento con la guerra contra Irán. Entre ellas, Tucker Carlson, destacado comentarista político estadounidense, quien visitó la Casa Blanca antes del conflicto, calificó la decisión de Trump como “repugnante y malvada”.
Mientras tanto, los demócratas ven una oportunidad política. Con encuestas que muestran un apoyo público limitado a la guerra y una clara mayoría en contra, un conflicto prolongado podría tener consecuencias electorales de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
Sondeos recientes sugieren que solo el 27% de los estadounidenses apoya la guerra en curso con Irán. Una encuesta de CNN mostró que casi el 60% se opone al conflicto.
“El enfoque más probable de Estados Unidos es un impulso limitado en el tiempo, diseñado para mostrar una degradación visible de la capacidad misilística de Irán y de su infraestructura nuclear residual, seguido de un mensaje de ‘misión cumplida’ y un impulso hacia una pausa mediada”, afirma Krieg.
“Una campaña larga”
La expresión “Misión cumplida” evoca el discurso del expresidente George W. Bush a bordo del USS Abraham Lincoln el 1 de mayo de 2003, pronunciado pocas semanas después de la invasión de Iraq, en un momento en que el rápido éxito militar ocultaba el prolongado conflicto que vendría después.
“Una campaña más larga es posible, pero se vuelve progresivamente más difícil de sostener a medida que la interrupción en Ormuz, los seguros y los precios del petróleo, así como la presión de los socios del Golfo, comienzan a pasar factura”, añade Krieg.
Sin embargo, no todos los analistas creen que las limitaciones internas obligarán rápidamente a Washington a dar marcha atrás. Algunos sostienen que Estados Unidos ha demostrado históricamente una alta tolerancia a compromisos militares prolongados, incluso cuando la opinión pública está dividida.
“Estados Unidos tiene una enorme capacidad para sostener guerras largas desde el punto de vista político (incluso guerras impopulares) durante un período prolongado”, afirma Edward Erickson, exoficial del Ejército estadounidense y reconocido analista militar, a TRT World.
“Los estadounidenses prefieren guerras cortas, por supuesto, pero Vietnam, Iraq y Afganistán demuestran que también respaldarán una guerra larga. Si no perdemos a muchos estadounidenses, Estados Unidos puede mantener esto durante mucho tiempo”.