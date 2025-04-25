“Misión cumplida”: con esas palabras, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dio por terminada la migración masiva por el Darién, al asegurar que, “para todos los efectos prácticos”, el paso está “cerrado”. En los últimos años, esta densa selva, en la frontera con Colombia, se había convertido en un corredor clave para miles de migrantes que, desde Sudamérica, atravesaban el continente rumbo a Estados Unidos.

Mulino explicó este jueves que, en lo que va de abril, han atravesado el Darién 73 migrantes en su camino hacia Norteamérica, frente a los 194 que lo hicieron en marzo. Un descenso significativo en comparación a los 29.259 que lo hicieron en abril del año pasado, lo que supone una caída del 99,7% respecto a 2024.

"Es una misión cumplida en nuestra política migratoria que se ha hecho con mucho esfuerzo y, para todos los efectos prácticos, el Darién está cerrado", afirmó el mandatario.

Asimismo, en lo que va de año, han atravesado el Darién 2.904 migrantes, frente a los más de 126.000 del mismo periodo del año pasado, según datos oficiales citados por la agencia de noticias EFE.

El Gobierno de Panamá atribuye la caída del flujo migratorio hacia el norte a medidas como el cierre de caminos en la selva para habilitar un único "corredor humanitario", la aplicación de multas por entrar de forma irregular al país y el programa de vuelos de deportación financiado por Estados Unidos. Este último, firmado el 1 de julio pasado, el mismo día de la toma de posesión de Mulino, contempla la repatriación vía aérea de migrantes irregulares que hayan llegado al país centroamericano.

Sin embargo, el factor decisivo en la disminución del flujo migratorio sería el regreso a la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el endurecimiento de sus políticas migratorias y las deportaciones masivas, lo que hizo descender de manera abrupta el paso de migrantes hacia el norte.

Flujo inverso

Por otro lado, Mulino señaló que la cantidad de migrantes que llegan de norte a sur no es "considerable". Este fenómeno, conocido como “flujo inverso”, ocurre ahora como parte de lo que las autoridades denominan "retorno migratorio": personas que regresan a los países que alguna vez intentaron abandonar, tras el endurecimiento de las políticas de Trump.