Erdogan: Türkiye condena “enérgicamente” todo tipo de ataques contra la unidad de Siria
Recep Tayyip Erdogan condenó “todo tipo de ataques que atenten contra la unidad de Siria” y señaló que Ankara recibe con satisfacción las declaraciones moderadas del presidente Ahmed Al-Sharaa.
Erdogan expresó su esperanza de que Siria alcance pronto la paz y la estabilidad duradera "que anhela desde hace décadas". / AA
11 de marzo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró este lunes que Ankara "condena enérgicamente" todo tipo de ataques que atenten contra la integridad y la paz de Siria, así como los actos de terrorismo e intimidación.

La situación actual en Siria, donde se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los leales al régimen caído de Bashar Al-Assad, quedó bajo control en gran medida gracias a la “eficaz intervención” de las fuerzas gubernamentales sirias, explicó Erdogan en un discurso. Añadió que la situación sobre el terreno sigue siendo delicada.

Por otro lado, al destacar la inestabilidad en los países de mayoría islámica y los intentos de incitar conflictos, tensiones y caos desde África hasta los Balcanes, Erdogan señaló que el ejemplo más reciente de esto son "los actos terroristas perpetrados por remanentes de antiguos provocadores que buscan incitar conflictos sectarios".

Asimismo, indicó que Ankara recibe con satisfacción las declaraciones moderadas del presidente del gobierno de transición sirio, Ahmed Al-Sharaa, así como su firme mensaje de que quienes actúen al margen de la ley serán castigados, enfatizó Erdogan.

El mandatario turco subrayó que Al-Sharaa ha seguido una política inclusiva desde el 8 de diciembre de 2025, día en que cayó el régimen de Assad, "sin caer en la trampa de la venganza". "La continuación de esta política con firmeza frustrará cualquier plan en contra Siria", aseguró.

Además, Erdogan expresó su esperanza de que Siria alcance pronto la paz y la estabilidad duradera "que anhela desde hace décadas".

Ankara hace todo lo necesario por Siria y Gaza

Luego, Erdogan aseguró que se están tomando medidas para asegurarse de que no se produzca ningún acontecimiento perjudicial para Türkiye, e instó a Siria a aliviar rápidamente el ambiente de tensión.

"No nos interesa cuál sea la etnia o religión de nadie en Iraq, Siria, Líbano o cualquier otro país de la región", afirmó.

El presidente aseguró que Türkiye está haciendo todo lo necesario, “tanto desde un punto de vista moral como humanitario", tal como lo hizo en el pasado y continúa haciéndolo en Siria y Gaza.

"Cuando un millón de sirios fueron masacrados por el régimen del Baaz", Ankara se mantuvo firme en su posición, recordó el presidente.

Erdogan también señaló que, después de 14 años de opresión, los sirios finalmente están pasando este mes bendito de Ramadán sin el miedo a las bombas.

