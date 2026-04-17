El ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha afirmado que el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el periodo restante del alto el fuego, en consonancia con la tregua en Líbano.

"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", indicó Abbas Araqchi en la red social X.

En este sentido, el tránsito de embarcaciones por el estrecho se realizará a través de la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Marítima de Irán, según explicó Araghchi el viernes.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acogió con satisfacción el anuncio de Irán.

“¡GRACIAS!”, escribió el viernes en su plataforma Truth Social, subrayando que Irán había declarado que la estrecha vía marítima estaba “TOTALMENTE ABIERTA Y LISTA PARA EL PASO COMPLETO”.

No obstante, añadió que el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo de paz con Teherán.

"El bloqueo naval seguirá en plena vigencia y efecto en lo que concierne únicamente a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%", dijo Trump en su red Truth Social, donde agregó que "este proceso debería avanzar muy rápidamente".