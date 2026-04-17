El ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha afirmado que el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el periodo restante del alto el fuego, en consonancia con la tregua en Líbano.
"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", indicó Abbas Araqchi en la red social X.
En este sentido, el tránsito de embarcaciones por el estrecho se realizará a través de la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Marítima de Irán, según explicó Araghchi el viernes.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acogió con satisfacción el anuncio de Irán.
“¡GRACIAS!”, escribió el viernes en su plataforma Truth Social, subrayando que Irán había declarado que la estrecha vía marítima estaba “TOTALMENTE ABIERTA Y LISTA PARA EL PASO COMPLETO”.
No obstante, añadió que el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo de paz con Teherán.
"El bloqueo naval seguirá en plena vigencia y efecto en lo que concierne únicamente a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%", dijo Trump en su red Truth Social, donde agregó que "este proceso debería avanzar muy rápidamente".
Un tránsito bajo incertidumbre
Mientras tanto, el tráfico a través del estrecho ha permanecido extremadamente reducido desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. De hecho, los tránsitos diarios se han mantenido, en su mayoría, en cifras de un solo dígito, salvo un breve repunte durante el fin de semana.
En paralelo, las últimas restricciones navales impuestas por Washington obligan a los armadores a obtener autorización tanto de las autoridades iraníes como estadounidenses para transportar petróleo y otros bienes fuera del Golfo, lo que añade aún más incertidumbre a los flujos de carga.
A pesar de ello, tres superpetroleros que transportaban crudo no iraní lograron salir la semana pasada. Sin embargo, en términos generales, muy pocos cargamentos han atravesado la vía marítima en las últimas siete semanas, incluso antes de la imposición del bloqueo.
En cuanto al petrolero Shalamar, este intentó inicialmente entrar en el Golfo el domingo, pero se vio obligado a dar la vuelta tras el colapso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Posteriormente, completó el cruce y se dirigió a la isla de Das, donde cargó crudo antes de partir hacia el este el jueves.
Por otro lado, el Comando Central de Estados Unidos informó el jueves de que 14 buques dieron la vuelta en los tres días anteriores, lo que sugiere que numerosos armadores siguen siendo reacios a arriesgarse a cruzar el estrecho en las condiciones actuales.
Según informes, el bloqueo se extiende desde la costa de Omán, cerca de Ras al Hadd, hasta la frontera entre Irán y Pakistán.