Bogotá, Colombia- La seguridad ha cobrado mayor relevancia en América Latina durante las últimas semanas, tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela . Washington justifica la medida como parte de su estrategia contra el narcotráfico, un argumento que Caracas ha rechazado y denunciado como falso. Ahora bien, una medida militar de este tipo plantea de nuevo interrogantes sobre la seguridad hemisférica, en torno a la articulación con actores externos, el alcance de la cooperación regional y el lugar que la defensa ocupa en la agenda latinoamericana.

El debate, que se ha dado desde hace varios meses desde Colombia y Ecuador hasta Argentina, no ocurren en el vacío: se desarrollan en un contexto en el que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha ampliado su proyección hacia nuevos socios y regiones . Pero, ¿qué busca cada país latinoamericano al vincularse –o desmarcarse– de estas iniciativas de seguridad ampliadas, y qué desafíos plantea eso para su relación con la OTAN y otros actores globales?

Bajo el Gobierno de Daniel Noboa, uno de los pocos mandatarios latinoamericanos presentes en la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , Ecuador ha consolidado un giro significativo en materia de seguridad. Desde la campaña para su reelección, Noboa se declaró abierto al ingreso de “fuerzas especiales del exterior” con el fin, según afirmó, de reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Un enfoque que coincide con la retórica utilizada por el líder estadounidense en los últimos meses.

Al comenzar su segundo mandato, Noboa recibió a principios de agosto a la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, y a otros altos funcionarios con el objetivo de profundizar la cooperación en seguridad y migración irregular. Durante su visita, Noem y autoridades ecuatorianas firmaron un memorando de entendimiento que establece intercambios entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y la Policía Nacional del Ecuador. El acuerdo prevé el despliegue de un oficial de enlace ecuatoriano en el Centro Nacional de Selección (NTC, por sus siglas en inglés), con la misión de apoyar en la identificación de viajeros peligrosos, incluidos actores vinculados al crimen organizado, al terrorismo y al tráfico ilícito.

Un mes después, el 4 de septiembre de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Quito para dar continuidad a las gestiones de Kristi Noem. En esta ocasión, además de prometer 13,7 millones de dólares para combatir las drogas y el crimen –y la posibilidad de otros 6 millones destinados a drones–, Rubio declaró : “Tuvimos una base militar en el pasado. Nos pidieron que nos fuéramos, y durante el Gobierno de Correa nos fuimos. Si nos invitan a regresar, es estratégico; lo estudiaremos”.

Esta oferta no ha sido ignorada por el presidente Noboa quien, el 18 de septiembre convocó a una consulta popular para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras, una medida que se ha considerado polémica tanto en su contenido como en su procedimiento, pues no ha contado con el aval de la Corte Constitucional, requisito establecido por la ley. En medio del rechazo del alto tribunal a varias preguntas del referéndum, Noboa redobló su apuesta al publicar, al día siguiente, un decreto que convoca a una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si estaría de acuerdo con la instalación de una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución.

La convocatoria se produce en medio de crecientes tensiones con el máximo tribunal del país y protestas sociales por la eliminación del subsidio al diésel. Diversos sectores han cuestionado al mandatario por eludir los procedimientos legales establecidos para este tipo de reformas. Los pasos dados por Daniel Noboa, en materia de seguridad, marchan en sintonía con los de Javier Milei, presidente de Argentina, quien igualmente busca dar a su país un papel más activo en su relación con la OTAN y en la seguridad hemisférica.

En lo que ha sido su undécimo viaje a Estados Unidos en 21 meses de gestión, el presidente Milei sostuvo este martes otra reunión con el presidente Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y el resultado fue un apoyo frontal de Washington al argentino para su reelección en 2027. "Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: le doy mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la presidencia", declaró Trump .

Ante una pregunta de la prensa sobre la posible ayuda financiera de Washington a Buenos Aires, Trump respondió que su gobierno brindará apoyo, aunque consideró que el país no necesitará "un rescate económico" gracias al "trabajo fantástico" de Milei. Posteriormente, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, confirmó que se negocia con el Departamento del Tesoro de EE.UU. un acuerdo de asistencia financiera al país suramericano "lo más rápido posible". Y añadió que los equipos técnicos de ambas naciones ya trabajan para “llevarlo a cabo lo más rápido posible”.

El encuentro de Milei-Trump se produce después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmara : “Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el (Departamento del) Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”. Estas declaraciones dispararon los mercados argentinos: el peso se apreció, las acciones y los bonos repuntaron, y el riesgo país llegó a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos.

Ahora bien, en materia de seguridad, Milei ha impulsado que Argentina se alinee más estrechamente con la OTAN. De hecho, el mandatario solicitó formalmente en abril de 2024 su ingreso como socio global de la organización , entregando una carta de intención en Bruselas con el propósito de “recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN”, según declaró el ministro de Defensa, Luis Petri , en ese momento.